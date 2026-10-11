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Investigan muerte de una mujer de 47 años tras masajes postquirúrgicos en El Poblado

La paciente se había realizado una cirugía estética cuatro días antes

Publicado por: SoloDuque

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Investigan muerte de una mujer de 47 años tras masajes postquirúrgicos en El Poblado

Resumen: La paciente, quien se había realizado una cirugía estética días atrás, ingresó sin signos vitales a un centro asistencial del sur de Medellín. Las autoridades judiciales abrieron una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

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Minuto30.com .- Las autoridades judiciales de Medellín abrieron un proceso de investigación tras el fallecimiento de una mujer de 47 años en la comuna 14 (El Poblado). De acuerdo con el informe preliminar, la emergencia se desencadenó luego de que la ciudadana presentara una severa complicación de salud durante una sesión de masajes postquirúrgicos.

Antecedentes y traslado de urgencia

De acuerdo con versiones extraoficiales, la persona se había sometido a un procedimiento estético de mamoplastia cuatro días antes de los hechos. Durante la tarde del sábado, asistió a una sesión de recuperación en un edificio del sector, donde sufrió una descompensación.

Aunque fue trasladada de inmediato a un centro médico cercano, ingresó al servicio de urgencias sin signos vitales, razón por la cual el personal médico en turno se abstuvo de certificar el deceso de manera inmediata.

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Inspección técnica y diligencias judiciales

Autoridades acudieron a la clínica para adelantar la inspección técnica del cadáver.

Se confirmó que el cuerpo no registraba signos aparentes de violencia. El caso fue catalogado como «muerte por establecer», a la espera de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realice los análisis correspondientes para dictaminar la causa exacta del deceso.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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