Investigan la extraña muerte de un hombre en límites entre Sonsón y Aguadas; hoy serán sus exequias

Minuto30.com .- Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato de un ciudadano cuya muerte ha causado consternación entre los habitantes del municipio de Sonsón.

Los hechos violentos se registraron en una zona limítrofe entre Antioquia y Caldas, lo que complicó inicialmente las labores de las autoridades competentes.

Según los primeros reportes, el joven fue asesinado en el corregimiento de Los Medios, específicamente en la vereda Arenillal, territorio perteneciente a Sonsón pero ubicado en los límites con el municipio de Aguadas, Caldas.

El proceso judicial tras el ataque

Debido a la ubicación geográfica de la vereda donde ocurrió el crimen, el cuerpo de la víctima fue trasladado inicialmente hacia el casco urbano de Aguadas. Allí, personal judicial realizó las labores correspondientes a la inspección técnica a cadáver y la respectiva autopsia legal.

Tras surtir estos trámites obligatorios, el cuerpo fue entregado a sus allegados y trasladado de regreso al municipio de Sonsón, donde su familia y amigos esperaban para brindarle el último adiós.

Honras fúnebres

En medio del dolor por la pérdida de su ser querido, las exequias se realizarán el día de hoy en la Parroquia San José, en la Plazuela de Sonsón.

La Policía de Antioquia, en conjunto con sus homólogos de Caldas, trabaja para identificar a los responsables del crimen.

