Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Investigan la extraña muerte de un hombre en límites entre Sonsón y Aguadas; hoy serán sus exequias

    En medio del dolor por la pérdida de su ser querido, las exequias se realizarán en la Parroquia San José

    Publicado por: SoloDuque

    Investigan la extraña muerte de un hombre en límites entre Sonsón y Aguadas; hoy serán sus exequias

    Resumen: El cuerpo de la víctima fue trasladado inicialmente hacia el casco urbano de Aguadas. Allí, personal judicial realizó las labores correspondientes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato de un ciudadano cuya muerte ha causado consternación entre los habitantes del municipio de Sonsón.

    Los hechos violentos se registraron en una zona limítrofe entre Antioquia y Caldas, lo que complicó inicialmente las labores de las autoridades competentes.

    Según los primeros reportes, el joven fue asesinado en el corregimiento de Los Medios, específicamente en la vereda Arenillal, territorio perteneciente a Sonsón pero ubicado en los límites con el municipio de Aguadas, Caldas.

    El proceso judicial tras el ataque

    Debido a la ubicación geográfica de la vereda donde ocurrió el crimen, el cuerpo de la víctima fue trasladado inicialmente hacia el casco urbano de Aguadas. Allí, personal judicial realizó las labores correspondientes a la inspección técnica a cadáver y la respectiva autopsia legal.

    Tras surtir estos trámites obligatorios, el cuerpo fue entregado a sus allegados y trasladado de regreso al municipio de Sonsón, donde su familia y amigos esperaban para brindarle el último adiós.

    Honras fúnebres

    En medio del dolor por la pérdida de su ser querido, las exequias se realizarán el día de hoy en la Parroquia San José, en la Plazuela de Sonsón.

    La Policía de Antioquia, en conjunto con sus homólogos de Caldas, trabaja para identificar a los responsables del crimen.

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.