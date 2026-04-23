Resumen: Se iniciaron los procesos disciplinarios y administrativos pertinentes tanto en contra de la estudiante en formación involucrada directamente en el hecho, como en contra del profesional de la salud, que estaba encargado de su supervisión estricta durante el procedimiento.

Investigan grave “evento adverso” en hospital de Yarumal: practicante estaría involucrada y la paciente fue remitida a Medellín

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció que un procedimiento médico que debía ser de rutina, en el hospital de Yarumal, terminó convirtiéndose en una emergencia que hoy tiene en vilo a la comunidad del Norte antioqueño.

La E.S.E Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal se encuentra en el ojo del huracán tras confirmar que una paciente sufrió un grave “evento adverso” mientras era atendida por personal que se encontraba en proceso de formación académica.

El incidente, que ya está bajo estricta investigación interna y vigilancia de las autoridades de salud, obligó al traslado de urgencia de la mujer hacia la ciudad de Medellín para intentar estabilizarla. En Minuto30 te explicamos qué fue lo que ocurrió realmente, cuál es el estado de salud actual de la víctima y qué medidas disciplinarias ha tomado la institución hospitalaria.

¿Qué fue lo que pasó en el Hospital San Juan de Dios?

A través de un comunicado oficial emitido para hacerle frente a los rumores que ya circulaban en el municipio, las directivas del Hospital San Juan de Dios de Yarumal confirmaron la ocurrencia del incidente.

Al parecer la mujer recibió inyectado un medicamento que era para ingerir vía oral para la acidez estomacal.

Según el reporte de la institución, los hechos se desencadenaron durante un procedimiento asistencial en el que participaba de manera activa personal en etapa de práctica o formación académica. Durante dicha intervención se presentó lo que clínicamente se denomina un “evento adverso”, es decir un daño no intencional causado al paciente durante la atención en salud.

Al percatarse de la gravedad de la situación, el equipo médico de planta tuvo que intervenir de emergencia.

Se desplegaron inmediatamente las maniobras de atención y seguridad del paciente para brindarle el manejo inicial de estabilización y soporte vital.

Dada la complejidad de las complicaciones que presentó la mujer, el hospital de Yarumal determinó que no contaba con los equipos necesarios para tratarla, coordinando su traslado inmediato en ambulancia hacia una institución de mayor nivel de complejidad en la ciudad de Medellín.

El estado de salud de la paciente: Entre la reserva y la esperanza

Actualmente, la paciente continúa internada recibiendo atención especializada y multidisciplinaria. Si bien los galenos mantienen su estado bajo un pronóstico reservado, debido a lo delicado del evento adverso sufrido, las noticias recientes son alentadoras: se ha reportado que la mujer se encuentra estable hemodinámicamente y mostrando signos de mejoría progresiva.

El hospital de Yarumal ha reiterado que mantiene contacto y acompañamiento permanente con la familia desde el primer minuto de la emergencia, expresando su “solidaridad y profundo respeto” por la situación que atraviesan.

¿Quién responde?

La gerencia de la E.S.E Hospital San Juan de Dios confirmó que se abrió un proceso de revisión exhaustiva y se tomaron medidas.

Se iniciaron los procesos disciplinarios y administrativos pertinentes tanto en contra de la estudiante en formación involucrada directamente en el hecho, como en contra del profesional de la salud, que estaba encargado de su supervisión estricta durante el procedimiento.

El hospital emitió un requerimiento formal al centro de educación superior al que pertenece la estudiante, exigiéndole “fortalecer y garantizar un mayor seguimiento y acompañamiento a los procesos de práctica formativa” que sus alumnos desarrollan al interior del centro médico.

Se ordenó la evaluación de todos los procedimientos internos para blindar la seguridad de los pacientes y evitar que un caso de presunta mala praxis vuelva a repetirse.

Un llamado a la prudencia y al respeto

“Entendemos la preocupación que este hecho ha generado en la comunidad. Por ello, invitamos a que la información sea tratada con responsabilidad y respeto, teniendo presente que detrás de esta situación hay una paciente y una familia”, concluyó la institución, reafirmando su compromiso con una atención humanizada.