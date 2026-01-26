Resumen: Una de las hipótesis más fuertes gira en torno a un conflicto inmobiliario que atormentaba al hombre desde hace tiempo. Según testimonios, el hoy occiso estaba amenazado desde hace tres años.

Investigan extraña muerte de un hombre en Manrique Oriental: lo hallaron boca abajo en su cama

Minuto30.com .- Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer el fallecimiento de un hombre de 68 años, cuyo cuerpo fue hallado en extrañas circunstancias dentro de su vivienda en el barrio Manrique Oriental. El caso ha generado conmoción entre los vecinos, no solo por el hallazgo, sino por el sombrío antecedente de amenazas de muerte que pesaba sobre la víctima.

El macabro hallazgo

La preocupación de sus seres queridos comenzó cuando dejaron de tener noticias de él desde el pasado lunes 19 de enero. Ante el silencio prolongado, sus familiares acudieron a la residencia y, utilizando una copia de las llaves, ingresaron al lugar.

La escena que encontraron fue desgarradora: el adulto mayor yacía sin vida sobre su cama, en posición boca abajo. Aunque inicialmente se pensó en una causa médica, el médico legista que atendió el caso no certificó el deceso como una muerte natural, lo que activó de inmediato el protocolo de inspección técnica por parte de unidades de criminalística.

El conflicto detrás de la propiedad

Una de las hipótesis más fuertes gira en torno a un conflicto inmobiliario que atormentaba al hombre desde hace tiempo. Según testimonios, el hoy occiso estaba amenazado desde hace tres años.

Al parecer, la víctima habría vendido la propiedad donde fue encontrado sin vida, pero se negaba a entregarla alegando que había sido engañado durante el proceso de venta. Esta disputa legal y territorial habría generado presiones y amenazas directas en su contra, las cuales son ahora pieza clave en la investigación judicial.

Causa de muerte: Por establecer

Por el momento, tanto la manera como la causa exacta de la muerte quedaron por establecer. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal para la realización de la autopsia, la cual determinará si hubo signos de violencia, asfixia o el uso de alguna sustancia, dado que no presentaba heridas evidentes a simple vista.

