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Resumen: Las autoridades investigan el asesinato de Mariana Ballesteros Restrepo, una mujer trans de 19 años, ocurrido en el barrio Villa Linda de Bello, donde fue atacada con arma de fuego en la madrugada del 7 de mayo. La joven falleció posteriormente en un centro asistencial, mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Investigan brutal asesinato de joven trans en Bello: la atacaron a tiros en plena madrugada

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación por el asesinato de Mariana Ballesteros Restrepo, una mujer trans de 19 años, quien fue atacada con arma de fuego en hechos ocurridos en la madrugada de este jueves 7 de mayo en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

El crimen se registró en el barrio Villa Linda, en la comuna 6, y hasta el momento no se conocen las circunstancias exactas ni los móviles del ataque.

Por esta razón, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, adelantan labores de verificación y recolección de información para dar con los responsables.

De acuerdo con los reportes conocidos, Mariana habría sido abordada por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en vía pública.

Tras el ataque, personas del sector alertaron a las autoridades y uniformados acudieron al lugar para brindarle atención inicial y trasladarla a un centro asistencial.

La joven fue llevada al Hospital Marco Fidel Suárez, pero falleció durante el recorrido debido a la gravedad de la herida.

Pronunciamiento oficial y rechazo al crimen

El hecho provocó un pronunciamiento por parte de la administración municipal, que expresó su rechazo frente a lo sucedido y anunció acompañamiento institucional para la familia y allegados de la víctima.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, se refirió al caso y condenó el crimen ocurrido en ese sector del municipio.

“La alcaldía municipal de Bello rechaza contundentemente el asesinato que se dio en la madrugada de hoy en el sector de Villalinda a una mujer trans de 19 años, Mariana Ballesteros, la cual es asesinada por arma de fuego”, manifestó el funcionario.

Posteriormente, Zapata reiteró que los organismos competentes continúan adelantando las labores investigativas para esclarecer el homicidio.

“Mariana Ballesteros, la cual es asesinada por arma de fuego. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen adelantando investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia”, agregó.

Acompañamiento institucional y llamado contra la violencia

La Alcaldía de Bello indicó que tras el asesinato fueron activadas rutas de atención institucional para apoyar a los familiares y allegados de la joven.

En estas acciones participan la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el sistema de salud mental Sanamente, con atención psicosocial.

En su pronunciamiento, la administración municipal reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

Además, reconoció las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población LGBTIQ+, insistiendo en que ninguna circunstancia puede justificar la violencia ni la privación del derecho a la vida.

“Rechazamos contundentemente cualquier tipo de violencia contra la población LGBTIQ+”, reiteró el secretario de Seguridad.

En medio de la conmoción generada por el crimen, colectivos defensores de derechos humanos también se pronunciaron y solicitaron que el caso sea esclarecido con prontitud.

La organización Caribe Afirmativo pidió que el proceso se adelante con enfoque de género y que el crimen no quede en la impunidad.

“Exigimos a las autoridades competentes una investigación rápida, seria y con perspectiva de género, y que este crimen no quede en la impunidad”, expresaron desde la corporación.

Según cifras divulgadas por Caribe Afirmativo, con este homicidio ya serían 27 las personas LGBTIQ+ asesinadas en lo corrido del año en Colombia.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa en curso y que se avanza en el esclarecimiento de lo ocurrido en el barrio Villa Linda.