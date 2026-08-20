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    Investigadores del ITM revelan el universo sonoro de los murciélagos en una inédita exposición en Medellín

    Más allá de divulgar datos científicos, la exposición busca desmitificar los prejuicios que históricamente han rodeado a los murciélagos

    Publicado por: SoloDuque

    Investigadores del ITM revelan el universo sonoro de los murciélagos en una inédita exposición en Medellín

    Resumen: Más allá de divulgar datos científicos, la exposición busca desmitificar los prejuicios que históricamente han rodeado a los murciélagos

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    El Museo de Ciencias Naturales de La Salle de la Institución Universitaria ITM presenta “Ecos en la noche”, una exhibición museográfica basada en los hallazgos de la Red de Monitoreo Acústico de Mamíferos Voladores de Colombia, proyecto financiado por Minciencias e ICETEX. La muestra ofrece un atractivo recorrido interactivo diseñado para que los visitantes experimenten, por primera vez, los ultrasonidos con los que estos mamíferos navegan y se alimentan en la oscuridad.

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    Foto: Cortesía

    Más allá de divulgar datos científicos, la exposición busca desmitificar los prejuicios que históricamente han rodeado a los murciélagos. A través de una propuesta estética y sensorial, los asistentes descubren el papel vital que desempeñan estos animales en la naturaleza como polinizadores, dispersores de semillas y controladores biológicos de plagas, procesos esenciales que sostienen nuestros ecosistemas mientras la ciudad duerme.

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    Foto: Cortesía

    El recorrido está estructurado en tres componentes clave: la investigación técnico-científica sobre la bioacústica, obras de interpretación artística que convierten fenómenos biológicos en experiencias emocionales, y espacios de mediación educativa construidos junto a comunidades de diversos territorios del país. Esta combinación garantiza una visita dinámica y formativa para familias, estudiantes y apasionados por la ciencia.

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    Foto: Cortesía

    Esta iniciativa es el resultado de una amplia alianza entre el ITM, universidades, centros de investigación como el Instituto Humboldt y organizaciones internacionales. Esta propuesta imperdible de apropiación científica e innovación cultural está abierta al público general de lunes a viernes en el campus Fraternidad.

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    Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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