¡Adiós a los salones viejos! Fico presenta inversión para el megacolegio en Villa Hermosa

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga dio a conocer los avances del diseño de la nueva Sección Escuela Niño Jesús de Praga, un megacolegio que se construirá en Villa Hermosa.

Esta obra, con una inversión estimada de $35.000 millones, hace parte del ambicioso Plan de Desarrollo 2024-2027 que contempla la construcción de diez nuevas instituciones educativas en el cuatrienio.

La futura infraestructura educativa está diseñada para albergar a unos 300 estudiantes y contará con un área construida de 3.100 metros cuadrados distribuidos en seis niveles.

El megacolegio ofrecerá ambientes de aprendizaje, recreación y deporte de alta calidad para la comunidad.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad encargada del diseño y la ejecución, confirmó que la sección escuela se encuentra actualmente en fase de anteproyecto. Se estima que las obras inicien en febrero de 2026 y culminen en junio de 2027.

Villa Hermosa, será particularmente beneficiada con esta inversión, pues la Alcaldía de Medellín planea construir un segundo megacolegio en este mismo sector, la Sección Escuela La Libertad, demostrando un fuerte compromiso con la modernización de la infraestructura educativa en la ciudad.

