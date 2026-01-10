Menú Últimas noticias
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
    Fotos

    Inversión histórica impulsa cuatro frentes de trabajo vial en Sonsón

    El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que esta inversión es clave para acelerar las obras

    Publicado por: SoloDuque

    Bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zuluaga, la Administración Municipal de Sonsón fortalece de manera significativa su capacidad operativa con la incorporación de nueva maquinaria amarilla, una inversión estratégica cercana a los $2.700 millones que permitirá mejorar el mantenimiento y la intervención de las vías urbanas y rurales del municipio.

    Con la llegada del mini cargador, el vibrocompactador y la motoniveladora, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Juan Diego Zuluaga, abre un nuevo frente de trabajo, alcanzando así cuatro frentes operativos simultáneos en el territorio incluyendo el Magdalena Medio. Este avance permitirá ampliar la cobertura, optimizar los tiempos de intervención y responder de forma más eficiente a las necesidades de las comunidades.

    El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que esta inversión es clave para acelerar las obras y mejorar la movilidad en el municipio. “La maquinaria es una herramienta fundamental para cumplirle a la gente. Con estos nuevos equipos abrimos un frente adicional de trabajo y logramos intervenir más vías al mismo tiempo, especialmente en las zonas rurales”, señaló el mandatario.

    La nueva maquinaria permitirá mejorar el estado de las vías terciarias, facilitar el transporte de productos agrícolas, fortalecer la conectividad entre veredas y el casco urbano, y contribuir al desarrollo económico local. Además, refuerza la autonomía operativa del municipio y garantiza una atención más oportuna a los sectores que históricamente han requerido mayor presencia institucional.

    Con esta inversión, la Administración Municipal, liderada por el alcalde Juan Diego Zuluaga, reafirma su compromiso con el progreso de Sonsón, demostrando que una gestión planificada y orientada a resultados se traduce en obras concretas y mejores condiciones de vida para la comunidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Minuto30 TV

