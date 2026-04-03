Resumen: Fuertes lluvias en la tarde de este viernes provocaron inundaciones en barrios como Manrique El Pomar, Manrique Jardín y Las Granjas, desbordamientos de la quebrada La Presidenta y bloqueos en avenidas como El Poblado y Las Vegas. Ciudadanos reportan daños en viviendas y caída de árboles, mientras se mantiene el riesgo en ríos y quebradas del Valle de Aburrá.

Inundaciones y desbordes paralizan Medellín: barrios y vías del Valle de Aburrá bajo alerta por lluvias intensas

Las precipitaciones intensas registradas en la tarde de este viernes han provocado múltiples afectaciones en Medellín y en algunos municipios del sur del Valle de Aburrá, según reportes de ciudadanos que han seguido de cerca la situación en tiempo real.

En la capital antioqueña, las zonas más afectadas se encuentran en los barrios Manrique El Pomar, Manrique Jardín y Las Granjas, donde las calles se han convertido en corrientes de agua que han arrastrado vehículos y afectado varias viviendas. Hasta ahora, se reporta que cinco casas del barrio Las Granjas quedaron inundadas, con pérdidas de muebles y enseres, aunque no se han registrado personas lesionadas.

🌧️ Actualización: Fuertes lluvias generan inundaciones y alertas en el Valle de Aburrá 📍 3 de abril – 4:30 PM A esta hora se registran precipitaciones de alta intensidad en el oriente del Distrito de Medellín. También hay lluvias en los municipios del sur del Valle de Aburrá,… pic.twitter.com/MaDzSSXihQ — Antioquia Conecta (@AntConecta) April 3, 2026

Desbordamientos y bloqueos en vías principales

Otro punto crítico se registró en el intercambio de la carrera 48 (avenida Las Vegas) con la calle 10, en el barrio Patio Bonito, en la comuna El Poblado. Allí, por tercera vez en el año, la quebrada La Presidenta se desbordó, inundando por completo la glorieta y obligando al cierre temporal de la vía. En la misma zona, la avenida El Poblado también se vio colapsada por la acumulación de agua y la caída de árboles.

En Envigado, las lluvias provocaron cierre de la vía en el sector Villagrande tras la caída de ramas de árboles que bloquearon completamente el tránsito en sentido sur-norte.

⚠️ ¡Atención, cierre vial! Debido a las fuertes lluvias que se registran en este momento en Envigado, se presentan afectaciones en la movilidad por inundaciones en diferentes sectores del municipio. Las principales vías impactadas son la Avenida El Poblado y la Avenida Las… pic.twitter.com/TySoVBxEjm — Alcaldía de Envigado (@AlcaldiaEnv) April 3, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Mientras tanto, en la vía de acceso al corregimiento de Santa Elena, un árbol caído interrumpió el ingreso a la centralidad y algunas veredas. En la autopista Sur, en jurisdicción de Itagüí, otro árbol cayó sobre la vía, generando afectaciones, aunque sin daños a vehículos.

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Riesgo y precauciones para los ciudadanos

Las precipitaciones se presentaron con acumulados de hasta 2 milímetros desde las 3:00 p.m., según el Sistema de Información de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata).

La intensidad de la lluvia ha generado inundaciones, caída de árboles y desbordamientos en varios afluentes de la región, como el Río Medellín, que registra riesgo rojo a la altura de la estación Aguacatala del Metro, y la quebrada La Poblada, en el sector Manila. La quebrada Doña Ana, en Sabaneta, mantiene un nivel de riesgo naranja.

Los ciudadanos han reportado además inundaciones en la Glorieta de Monterrey, afectaciones en las vías de Patio Bonito y caída de postes de energía en Itagüí y Envigado. En Envigado y otros municipios del sur del Valle de Aburrá, la acumulación de agua ha complicado la movilidad y obligado a conductores a extremar precauciones.

Aunque las autoridades aún no han emitido un balance oficial de los daños, se recomienda a la ciudadanía evitar transitar por las zonas inundadas, conducir con precaución y mantenerse alejados de ríos y quebradas, ya que los niveles de agua podrían aumentar de forma repentina.

NOW: Flash flooding in Manrique Jardín, Medellín in Colombia….pic.twitter.com/Q7nsA734aD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 3, 2026

La situación mantiene en alerta a los residentes del Valle de Aburrá, especialmente en sectores bajos y en áreas cercanas a quebradas y ríos. Se espera que en las próximas horas el Dagrd realice verificaciones en distintas zonas para identificar posibles emergencias adicionales derivadas de estas lluvias de alta intensidad.