Intolerancia vial en Copacabana: Conductor pierde la vida tras altercado con motociclistas

Resumen: Autoridades acudieron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver, recolectar material probatorio y recopilar las versiones de los testigos presenciales.

Minuto30.com .- Un grave y lamentable hecho de intolerancia cobró la vida de un hombre de 40 años en el barrio Mojón, jurisdicción del municipio de Copacabana. El suceso, registrado el pasado domingo 14 de junio, se desencadenó tras una acalorada discusión en la vía pública que terminó en un ataque con arma cortopunzante y un posterior accidente de tránsito.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con testimonios recopilados en el lugar, la tragedia se desarrolló bajo la siguiente secuencia:

La víctima se movilizaba en un vehículo tipo campero en compañía de su primo. Durante su trayecto, se encontraron con cuatro sujetos que transitaban en dos motocicletas delante de ellos, impidiéndoles el paso. Ante la negativa de ceder la vía, el conductor comenzó a pitarles con insistencia.

La tensión escaló rápidamente cuando el conductor, ofuscado por la situación, descendió de su vehículo empuñando un machete para intimidar a los tripulantes de las motocicletas. Tras la amenaza, el hombre regresó al interior de su automotor.

Inmediatamente después, la situación tomó un giro mortal. Uno de los motociclistas se acercó hasta la ventana del campero y lo habría agredido sorpresivamente con un cuchillo, causándole una herida de extrema gravedad.

En un intento desesperado por salvar su vida, la víctima encendió el automotor y aceleró con la intención de llegar rápidamente a un centro de atención médica. Sin embargo, su estado de salud empeoró en cuestión de segundos, perdiendo el control del automotor y colisionando violentamente contra un poste de luz. El hombre falleció al interior de su vehículo antes de poder recibir asistencia médica.

Investigación en curso

Autoridades acudieron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver, recolectar material probatorio y recopilar las versiones de los testigos presenciales.

Tras el ataque, el presunto asesino fue capturado y dejado a disposición de las autoridades pertinentes.