Intervenido complejo de minería ilegal en Cauca: 11 personas fueron capturadas y judicializadas

Resumen: Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 personas señaladas de extraer oro de manera ilegal en las modalidades de socavón y aluvión en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao (Cauca).

Estos hombres fueron capturados en situación de flagrancia en una acción coordinada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. En el procedimiento se constató que serían los encargados de realizar las actividades de minería sin los permisos de ley, usar métodos no convencionales de explotación, arrojar residuos sólidos y verter sustancias tóxicas a las fuentes hídricas, generando graves afectaciones al ecosistema, especialmente al río Quinamayó, principal receptor del material contaminante.

DE igual manera, en el lugar fueron encontrados 2 motores que eran utilizados para activar un sistema de poleas que trituraba el material obtenido; 2 motobombas empleadas para el drenaje de los socavones y el manejo del agua, 4 dragas tipo buzo, 6 clasificadoras de oro y tres taladros percutores.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos.

Los procesados fueron identificados como: Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

Estas personas no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.