Resumen: La Gobernación de Antioquia destinará $3.570 millones para la vía Machado en Bello. Las obras inician en marzo en puntos críticos como Madera y Bellavista.

Luz verde para la vía Machado: Inician obras en marzo para recuperar la movilidad entre Bello y Copacabana

Después de años de incertidumbre y un deterioro que parecía no tener fin, la Gobernación de Antioquia anunció una inversión de $3.570 millones para recuperar la vía Machado, en el municipio de Bello.

Este corredor, vital para la conexión del norte del Valle de Aburrá con Medellín, permaneció en el olvido debido a la falta de claridad jurídica sobre quién debía mantenerlo, situación que se resolvió al confirmarse su carácter departamental.

El contrato ya fue firmado con la empresa operadora Rentan, la cual adjudicará las labores esta misma semana, entre el 11 y el 15 de febrero. Según el cronograma oficial, las máquinas empezarán a trabajar en la primera quincena de marzo para intervenir los puntos más críticos que hoy afectan la seguridad de conductores y peatones.

La intervención priorizará sectores neurálgicos como la glorieta de Uniminuto (Estación Madera), la salida de la urbanización La Vida es Bella y los alrededores de la cárcel Bellavista.

Lea también: ¡Toda la plata para su mamá Maolina! El goleador con corazón de Oro que conquista las redes sociales

Las obras en este corredor no se limitarán al asfalto; el plan de ejecución incluye labores de topografía, demoliciones, construcción de nueva estructura de pavimento, sistemas de drenaje y señalización integral para evitar accidentes.

Esta semana, la comunidad cercana participó en jornadas de socialización donde conocieron detalles técnicos del proyecto. Además de la capa asfáltica, la Alcaldía de Bello acompañará la gestión con mejoras en alumbrado público y análisis de pasos peatonales.

Con esto, se espera que el calvario de los huecos y la inseguridad vial en Machado sea pronto cosa del pasado, devolviéndole la fluidez al tránsito en una de las zonas más congestionadas del norte del área metropolitana.

Más noticias de Bello