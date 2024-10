Interrupción del servicio de acueducto en Medellín: martes 16 y miércoles 17 de abril

Resumen: Sectores afectados: Centro-oriente y nororiente de Medellín. Fechas y horas: Martes 16 de abril: 7:00 p.m. a 4:00 a.m. del miércoles 17 de abril. Miércoles 17 de abril: 8:00 p.m. a 4:00 a.m. del jueves 18 de abril. Barrios y sectores: La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión, Los Ángeles, Boston, Caicedo, Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente; Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI. Usuarios afectados: 30.591. Motivo: Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable.