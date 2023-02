Por daño, hay interrupción de acueducto en una zona del centro-oriente de Medellín

in

Cuadrillas de EPM trabajan para reparar una fuga registrada en la conducción El Tesoro-La Asomadera, lo que obligó a la interrupción en la prestación del servicio de acueducto este viernes 17 de febrero a 8.523 usuarios, ubicados en el centro-oriente de Medellín.

La interrupción de acueducto incluye estos rangos de direcciones:

– De carrera 30 hasta carrera 32 entre calle 27 y calle 28.

– De calle 29 hasta calle 34 entre carrera 30 y carrera 35.

– De calle 34 hasta calle 36 entre carrera 29A y carrera 34F.

– De calle 36 hasta calle 39 entre carrera 33 y carrera 30.

Sectores de los barrios: El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego y La Asomadera No. 3.

EPM presenta excusas a la comunidad por las incomodidades que pueda ocasionar esta interrupción y agradece su comprensión. La Empresa labora para restablecer prontamente el servicio de acueducto.

