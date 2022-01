¡Ojo! Esta semana habrá interrupción de acueducto en algunos municipios del Valle de Aburrá

Esta semana habrá interrupción de acueducto en algunos sectores del nororiente de Medellín, de Copacabana y Sabaneta, por el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable que se debe realizar dos veces al año.

Entre las 9:00 p.m. del lunes 17 de enero y las 3:00 a.m. del martes 18 de enero:

Medellín, circuito Campo Valdés

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Incluye clientes de los barrios Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Entre las 8:00 p.m. del martes 18 de enero y las 3:00 a.m. del miércoles 19 de enero:

Copacabana, circuito Copacabana

De calle 46 entre carrera 66A y carrera 69.

De calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69.

De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C.

De calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62.

De calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54.

De calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49.

De calle 50 entre carrera 42 y carrera 43.

De calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31.

De calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.

Incluye usuarios de los barrios Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan.

Jueves 20 de enero, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Sabaneta, circuito Cumbres

De calle 64 Sur hasta calle 75 Sur entre carrera 34 y carrera 40.

Incluye clientes de los barrios La Doctora, Las Lomitas, María Auxiliadora y San José.

Si desea información adicional puede consultarla en la Línea de Atención al Cliente 604 444 41 15 o en las redes sociales Twitter: @epmestamosahi y Facebook: EPMestamosahi.

