Habrá interrupción del servicio de acueducto en sectores de Medellín

Desde el miércoles 11 de enero habrá interrupción programada del servicio de acueducto en sectores del noroccidente y nororiente de Medellín.

Para lavar los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos Volador y Campo Valdés es necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, en estos sectores del Distrito de Medellín:

Días y sectores de Medellín que tendrán interrupción del servicio de acueducto

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 11 de enero y las 4:00 a.m. del jueves 12 de enero:

De carrera 63 hasta carrera 70 entre calle 48 y calle 59A.

De carrera 70 hasta carrera 80 entre calle 48 y calle 65.

De calle 48A hasta calle 50 entre carrera 80 y carrera 82.

De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 77C y carrera 80.

De calle 48 hasta calle 65 entre carrera 70 y carrera 74.

De carrera 74 hasta carrera 77 entre calle 50 y calle 60.

De calle 60 hasta calle 65 entre carrera 74 y carrera 79.

De carrera 77A hasta carrera 72 entre calle 65 y calle 75.

De carrera 67 hasta carrera 72 entre calle 73 y calle 78B.

De calle 78 entre carrera 67 y carrera 66.

De carrera 67 hasta carrera 70 entre calle 79 y calle 81.

De calle 81 hasta calle 84 entre carrera 67B y carrera 70.

De carrera 64 hasta carrera 65 entre calle 58 y calle 88.

De calle 85A hasta calle 91C entre carrera 65 y carrera 70A.

De carrera 65 hasta carrera 69B entre calle 92 y calle 92F.

Incluye 30.923 usuarios de los barrios y sectores: Alfonso López, Altamira, Cerro El Volador, Batallón Cuarta Brigada, Bosques de San Pablo, Calasanz, Caribe, Carlos E. Restrepo, Cementerio Universal, Córdoba, Cuarta Brigada, Cucaracho, Ecoparque Cerro El Volador, El Diamante, el Progreso, El Trapiche, Estadio, Facultad de Minas U. Nacional, Facultad Veterinaria y Zootecnia U. de A., Francisco Antonio Zea, La Cabañita, Pilarica, Los Colores, Nueva Villa del Iguana, Oleoducto, San Germán, Suramericana, Terminal de Transporte, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional.

Entre las 9:00 p.m. del jueves 12 de enero y las 4:00 a.m. del viernes 13 de enero:

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Incluye 12.104 usuarios de los barrios: Brasilia, Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

EPM le recordó a los usuarios que el lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad.

