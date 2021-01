Reino Unido prohibió la llegada de vuelos desde 14 países de Sudamérica -Incluido Colombia- y Portugal debido a una nueva variante del Covid-19 detectada en la Amazonía brasileña. Así lo confirmó este jueves y en Twitter el ministro de Transportes -Grant Shapps-.

De acuerdo al ministro Shapps: “He tomado la decisión urgente de prohibir las llegadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela -a partir de mañana, 15 de enero a las 4 am (0400 GMT) tras evidencia de una nueva variante en Brasil”.

Portugal también está incluido en esta prohibición de vuelos debido a “sus fuertes vínculos de viaje con Brasil, lo que actúa como otra forma de reducir el riesgo de importar infecciones”, según el ministro Shapps.

Sin embargo, el ministro de Transportes aclaró que “existe una exención para los transportistas que viajan desde Portugal (solo), para permitir el transporte de bienes de primera necesidad”; además, recalcó que esta medida “no se aplica a los ciudadanos británicos e irlandeses ni a los nacionales de terceros países con derechos de residencia, pero los pasajeros que regresan de estos destinos deben aislarse por sí mismos durante DIEZ DÍAS junto con sus hogares en las viviendas”.

