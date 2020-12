¡Qué tragedia!: Niño de tres años muere luego de ser atropellado cuando montaba en su triciclo

Un trágico hecho se registró en la ciudad de Benavente, en Zamora, España, cuando un menor de tan solo 3 años de edad, fue atropellado por un vehículo mientras se movilizaba en su triciclo y cruzaba un paso de cebra.

Las autoridades aseguran que aunque todavía no tienen los resultados de la prueba de alcoholemia, el conductor del automóvil no presentaba signos de embriaguez, además, explicaron que en las circunstancias en que se dio el fatal hecho no se relacionan tampoco con el alcohol.

Al llegar al hospital más cercano, el niño fue atendido por el personal médico, donde intentaron reanimarlo pero los esfuerzos fueron inútiles, el pequeño falleció.

Por el momento, las autoridades investigan el caso para saber qué causales llevaron a la muerte del menor.