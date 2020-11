La joven llamada Shana decidió renunciar de una forma diferente, cogió el megáfono y le dijo las verdades a sus compañeros. Tras soportar varios meses actitudes desagradables por parte de sus jefes.

En un video publicado en su cuenta de Twitter se le escuchar decir: “finalmente dejé mi tóxico trabajo que me estaba haciendo absolutamente miserable durante un año y siete meses”.

Al comenzar las confesiones dijo: “solo vengo aquí a decir que Henry es un racista y un apestoso idiota”. Continuo diciendo: “Elías es uno de los imbéciles de los managers. Esta empresa despide a los compañeros negros sin razón. Tratan a los trabajadores como a una mierda”

A sus compañeros de trabajo los calificó de ‘degenerados’, “y Jimmy, de la sección de deportes, Joseph, el cajero, Larry, de jardinería: Todos vosotros sois unos pervertidos. Y espero que no habléis a vuestras hijas como me habláis a mí”.

Pero no todo fue malo, también le agradeció a su compañero Ariel, quién le consiguió ese puesto de trabajo “cuando más lo necesitaba”.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanaquiapo) October 31, 2020