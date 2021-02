Luxemburgo sirve de paraíso fiscal a unas 55.000 sociedades fantasmas creadas por multinacionales y millonarios, pero también por grupos mafiosos, según la primera parte de una investigación que publica este lunes un grupo de medios internacionales, entre ellos el francés Le Monde.

Entre los nombres que adelanta este lunes Le Monde, que publicará la investigación “OpenLux” por capítulos a lo largo de la semana, aparecen deportistas como Tiger Woods, artistas como la cantante Shakira, Angelina Jolie y Brad Pitt, la familia Hermès, el príncipe heredero de Arabia Saudí y tres cuartas partes de las empresas del CAC-40, el índice de referencia de la Bolsa de París.

“Cientos de multinacionales (LVMH, Kering, KFC, Amazon) han abierto filiales financieras. Familias ricas hacen fructificar allí su patrimonio inmobiliario”, señala el vespertino francés en su edición digital.

Además, OpenLux revela la existencia de fondos de procedencia cuestionable, que podrían estar vinculados a actividades criminales, como la mafia rusa y la calabresa.

El partido de la extrema derecha italiana, la Liga, también dispondría allí de una cuenta buscada por las autoridades de su país, así como personas cercanas al régimen venezolano que habrían escondido allí fondos procedentes de contratos públicos corruptos.

“Estas investigaciones confirman que el Gran Ducado es, en contra de lo que afirman las autoridades luxemburguesas, un auténtico centro ‘offshore’, a medio camino entre la City de Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Cerca del 90 % de estas ‘sociedades’ están controladas por no luxemburgueses”, señala el artículo.

