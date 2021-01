En video quedó registrado el momento en el que un ladrón se disparó en una pierna, cuando intentaba ingresar por la fuerza a una vivienda.

Los hechos se registraron en una casa en Indiana, Estados Unidos, cuando el joven en compañía de otro sujeto, intentaba ingresar a las malas para cometer un robo.

En el video se ve como los jóvenes le estaban dando patadas a la puerta, pero de un momento a otro salen corriendo sin aparente razón.

Los dueños de la casa, llamaron a las autoridades y los uniformados inspeccionaron el sitio, encontrando un casquillo de arma de fuego. A los pocos minutos, descubrieron que el ladrón estaba buscando ayuda en un hospital.

El joven de 18 años está acusado de robo con armas y porte de la misma sin salvoconducto.

Sweet Karma 😂 would be home invader shoots himself in the leg while trying to break down the door pic.twitter.com/e62iwk8JFV

— TheBestJesusChrist (@BestJesus415) January 25, 2021