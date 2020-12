La periodista Zhang Zhan encarcelada por informar sobre los inicios del brote de COVID-19 en Wuhan

Zhang Zhan, una periodista ciudadana china que informó desde Wuhan durante las primeras etapas de la pandemia, fue sentenciada a cuatro años de prisión luego de ser acusada de “provocar peleas y provocar problemas”.

Según su abogado, está en huelga de hambre desde junio.

La exabogada y bloguera ha sido condenada a cuatro años de cárcel por sus reportajes sobre el coronavirus en Wuhan en los que denunciaba la caótica situación que atravesaban los hospitales al principio de la pandemia que luego se regaría por el mundo.

“La Sra. Zhang llegó a Wuhan el 1 de febrero desde su casa en Shanghái. Sus videos cortos subidos a YouTube consisten en entrevistas con residentes, comentarios y metraje de un crematorio, estaciones de tren, hospitales y el Instituto de Virología de Wuhan”, explican conocedores del caso.

China jails citizen journalist Zhang Zhan for 4 years for reporting on the virus in Wuhan. She has been on a hunger strike since June and is reportedly force-fed via a nasal tube.

China has punished 8 virus whistleblowers so far.

📸Her lawyer Zhang Keke talks to the press pic.twitter.com/3SKLCMXeP9

— AFP News Agency (@AFP) December 28, 2020