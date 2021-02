En video quedó el aterrador momento en que un hombre armado con una hacha ataca a una mujer que lo había rechazado, informa The Times of India. La víctima cargaba en sus brazos a un bebé cuando recibió el brutal ataque. La mujer ya lo había denunciado por acoso y la buscó para vengarse tras pasar un tiempo detenido.

El sujeto fue arrestado el miércoles en el distrito del estado de la Telangana, donde se produjo el incidente. Mientras que la víctima fue hospitalizada con heridas en la palma de la mano, el antebrazo y el hombro, y se espera que sobreviva, dieron a conocer medio locales.

El hombre, de 25 años, presuntamente era amigo de la familia de la víctima y estuvo acosando a la mujer, que era casada, por lo que ella acabó denunciándolo a la Policía. En la grabación se ve como el hombre se baja de manera acelerada de una moto y con un hacha en sus manos corre tras la mujer y la ataca en varias ocasiones.

👉Rahul Goud (30), who earlier arrested for harassing a married woman, was out of jail on a bail and brutally attacked the complained women with an axe at her residence in Teacher’s Colony, Meerpet.@hydcitypolice @RachakondaCop @meerpetps #Telangana #Hyderabad @KTRTRS #TRS pic.twitter.com/XnFnx94rSg

— TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) February 3, 2021