Un terrible accidente se presentó en Georgia, Estados Unidos, por causa de un derrame de nitrógeno líquido en una planta procesadora de alimentos, que ha dejado hasta ahora seis muertos y una decena de personas en estado crítico.

El fatal incidente tuvo lugar en la localidad de Gainesville, donde las autoridades locales aseguraron que una decena de personas se han trasladado a hospitales, incluyendo varios bomberos, luego del incidente ocurrido en la procesadora de pollos conocida como Prime Pak Foods.

Las autoridades indicaron que, más de un centenar de personas debieron ser trasladadas a una iglesia para ser evaluadas y tratadas.

Según los reportes oficiales, cinco personas fallecieron en la planta y uno más en el hospital. Gainesville, se conoce como la “capital de pollo”, debido a las numerosas granjas y plantas que operan en la zona, en la cual ocupan en su mayoría a personas de nacionalidad latina.

La Policía acordonó la zona cerca a la planta, que incluye una escuela donde se les ha pedido a los maestros y estudiantes mantenerse en su interior como medida de precaución.

BREAKING: Multiple people taken to hospitals after chemical explosion at metro Atlanta plant. MORE DETAILS >> https://t.co/4xkg3G8FeV pic.twitter.com/UUaMIycxYb

— WSB-TV (@wsbtv) January 28, 2021