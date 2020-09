EN FOTOS Y VIDEO: ¡Parece ‘el fin del mundo’! Gigantescos incendios acaban con Napa, California

Gigantescos incendios forestales están acabando con en el condado de Napa, California en Estados Unidos.

Según han detallado medios locales, al menos 22 incendios, alimentados por fuertes vientos, se registran al mismo tiempo en California, por lo que miles de residentes de los condados de Napa, Sonoma y Butte han sido evacuados.

Al menos 2.200 viviendas están amenazadas por los incendios, que han quemado al menos 1.135 hectáreas de zona boscosa.

“Ha habido numerosas evacuaciones durante toda la noche”, dijo a la prensa Tayree Zander, portavoz del Cuerpo de Bomberos de California. “Estos incendios se propagan a un ritmo muy rápido, peligrosos”, agregó.

Así se ha registrado la situación en redes sociales.

O maior foco dos incêndios agora está no norte do estado, em Napa Valley, tradicional região produtora de vinhos. Vinículas com mais de um século de existência foram queimadas nesse fim de semana #CaliforniaFires #CaliforniaWildfires #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/AYvtBa0zii

Lead plane and tanker drop on the #GlassFire above Davis Winery. @NorthBayNews pic.twitter.com/CIUjoCjJTT

— Kent Porter (@kentphotos) September 27, 2020