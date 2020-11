Director de la OMS en cuarentena por contacto con un positivo por covid

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló el pasado domingo que está en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo para covid-19.

Ghebreyesus indicó que no presenta síntomas y trabajará desde la casa. “Estoy bien y no tengo síntomas, pero observaré una cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la @WHO (por sus siglas en inglés) y trabajo desde casa”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

El covid-19 ha cobrado cerca de 1,2 millones de vidas y ha infectado a más de 46 millones de personas en el mundo.

It is critically important that we all comply with health guidance. This is how we will break chains of #COVID19 transmission, suppress the virus, and protect health systems.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020