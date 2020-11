Biden: “Estoy honrado de haber sido electo para liderar este gran país”

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró este sábado “honrado” de que le hayan elegido “para liderar” el país, después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria.

“Estados Unidos, estoy honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país”, escribió Biden en Twitter poco después de que llegaran las proyecciones de todas las grandes cadenas de televisión.

“El trabajo que nos queda por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, tanto si votaron por mí como si no. Estaré a la altura de la fe que han depositado en mí”, añadió.

Biden acompañó su breve mensaje en Twitter con un vídeo que mostraba imágenes de decenas de estadounidenses y paisajes rurales y urbanos del país, al ritmo de la canción “America the beautiful” interpretada por Ray Charles.

El demócrata es el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU., con más de 74 millones, en unas elecciones con un récord de participación.

Biden superó la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral poco antes de las 11:30 hora local de la costa este (16:30 GMT), cuando Biden amplió su ventaja en Pensilvania a más de 30.000 votos sobre el presidente estadounidense, Donald Trump.

El actual mandatario estadounidense no podía lograr la reelección de ninguna forma sin imponerse en Pensilvania, por lo que la proyección de las cadenas de que Biden ganará ese estado clave selló su destino.

Trump clamó en un comunicado que “la elección está lejos de haber finalizado”, pero es altamente improbable que ninguna de las demandas que ha presentado en varios estados clave pueda invalidar los votos suficientes en ningún territorio.

Cuando Biden llegue al poder el 20 de enero, el que fuera vicepresidente con Barack Obama tomará las riendas de una nación polarizada a niveles históricos, con fuertes heridas raciales y donde la pandemia ha provocado la muerte de más de 236.000 personas.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020