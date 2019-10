Interesantes datos previo a la fecha 20 de la Liga II

Minuto30.com- Este martes se cumplirá la fecha 20 de la Liga Águila II-2019, tras la cual se conocerá cuáles son los ochos equipos que estarán en acción en la segunda ronda.

De cara a esta jornada, la Dimayor reveló algunos datos estadísticos de los enfrentamientos que se cumplirán.

Entre ellos vale la pena mencionar, que Deportivo Independiente Medellín, que está en la puja por ingresar a los ocho, venció a Tolima en sus últimos dos partidos.

‘El Poderoso’ ha sido fiel a su apelativo en los últimos encuentros disputados. No en vano, ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos cuatro partidos del actual torneo.

Otro de los compromisos que depara emociones y que tiene llamativos datos es el que protagonizarán Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

El ‘Verde’ derrotó al ‘Expreso Rojo’ en sus últimos tres duelos en Liga Águila, algo que no lograba desde febrero de 2006.

Aunque para el conjunto antioqueño no será fácil ampliar este registro, pues el equipo capitalino acumula 11 partidos invicto (9V 2E) en el Finalización 2019, siendo su mayor racha en un mismo torneo desde el Finalización 2016 (15 – 9V 6E).

INDEPENDIENTE MEDELLÍN – DEPORTES TOLIMA

o Independiente Medellín venció a Tolima en sus últimos dos partidos, racha que tiene por cuarta vez en los torneos cortos de Liga Aguila; logró tres triunfos seguidos contra el Pijao solo en una ocasión, entre 2015 y 2016.

o Independiente Medellín ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos cuatro partidos en el Finalización 2019, algo que no lograba en Primera A desde diciembre de 2015 (5 victorias sin conceder goles).

o Tolima ganó sus últimos cuatro partidos en el Finalización 2019, racha que no tenía en Primera A desde septiembre de 2018.

o Tolima acertó más del doble de remates al arco que sus rivales en esta racha actual de cuatro victorias consecutivas: 19-9 en tiros a puerta (7-2 en goles).

o Andrés Ricaurte es el único jugador de Independiente Medellín que ha jugado los 19 partidos del Finalización 2019; además, es el líder del equipo en asistencias (5).

PATRIOTAS BOYACÁ FC – ALIANZA PETROLERA

o Alianza Petrolera venció a Patriotas en sus últimos dos enfrentamientos en Liga Aguila; lo había derrotado solo dos veces en los 11 duelos previos (2V 5E 4D).

o Patriotas ganó solo uno de sus últimos siete partidos en el Finalización 2019 (1V 2E 4D); la victoria fue en su juego más reciente como local, 1-0 a Deportivo Pasto.

o Alianza Petrolera acumula siete partidos sin victorias en el Finalización 2019 (4E 3D); había ganado los cinco juegos previos.

o Patriotas intentó menos de 10 remates en tres de sus últimos cinco partidos en el Finalización 2019 (1V 1E 3D); había intentado más de 10 disparos en cada uno de sus anteriores nueve partidos en el torneo (17 de promedio).

o Jhon Vásquez es el jugador de Alianza Petrolera con más goles (5), remates (47), toques de balón en el área rival (64) y faltas recibidas (67) en el Finalización 2019.

JUNIOR FC – CÚCUTA DEPORTIVO

o Cúcuta venció a Junior en el último duelo (2-1 en mayo), pero no logra dos victorias consecutivas contra el equipo Tiburón en Liga Aguila desde octubre de 2006.

o Junior mantuvo su valla invicta en 12 de los 19 partidos en el Finalización 2019; ningún equipo lo ha logrado más veces (12 también Santa Fe), además es el que menos goles concedió (9).

o Cúcuta mantuvo su valla invicta en solo uno de sus últimos 32 partidos como visitante en Primera A (63 goles concedidos); fue en la victoria 1-0 a Alianza Petrolera en abril.

o Junior dominó la posesión de balón en siete de sus últimos ocho partidos en el Finalización 2019 (53% de promedio); no lo hizo solamente en la victoria 1-0 contra Atlético Nacional (41,9%).

o Carmelo Valencia anotó los últimos cuatro goles de Cúcuta como visitante en el Finalización 2019.

AMÉRICA DE CALI – DEPORTIVO PASTO

o Deportivo Pasto venció a América en cuatro de sus últimos seis enfrentamientos en Liga Aguila (1E 1D); había vencido al equipo Escarlata en solo tres de sus 15 duelos previos (3V 6E 6D).

o América perdió solo uno de sus nueve partidos como local en el Finalización 2019 (5V 3E 1D); la derrota fue en el único juego que no anotó, 0-1 contra Atlético Huila.

o Deportivo Pasto no ganó ninguno de sus nueve partidos como visitante en el Finalización 2019 (4E 5D); el último torneo que terminó sin victorias fuera de casa fue en 2017-II (1E 9D).

o 10 de los 12 goles de América como local en el Finalización 2019 fueron convertidos en el segundo tiempo.

o Deportivo Pasto intentó más remates que sus rivales en siete de sus últimos ocho partidos en el Finalización 2019, con 125 tiros intentados y 81 permitidos (2V 3E 3D); solamente no lo hizo en la derrota 0-1 contra Patriotas (12-15).

RIONEGRO – MILLONARIOS FC

o Rionegro mantiene un invicto de siete partidos contra Millonarios en Liga Aguila, con dos victorias y cinco empates; la última derrota la sufrió en agosto de 2015 (0-2).

o Rionegro ganó solo uno de sus últimos 11 partidos en el Finalización 2019 (1V 6E 4D); la victoria fue contra Jaguares (3-0).

o Millonarios perdió sus últimos cuatro partidos en el Finalización 2019, racha que no tenía en Primera desde septiembre de 2005 (4D).

o Rionegro es el único equipo que ha permitido al menos 10 remates en cada uno de sus partidos del Finalización 2019.

o Millonarios sufrió una expulsión en tres de sus últimos cuatro partidos en el Finalización 2019; la misma cantidad que en sus anteriores 15 juegos en el torneo.

INDEPENDIENTE SANTA FE – ATLÉTICO NACIONAL

o Atlético Nacional venció a Santa Fe en sus últimos tres duelos en Liga Águila, algo que no lograba desde febrero de 2006 (3D).

o Santa Fe acumula 11 partidos invicto (9V 2E) en el Finalización 2019, siendo su mayor racha en un mismo torneo desde el Finalización 2016 (15 – 9V 6E).

o Atlético Nacional no ganó en sus últimos dos partidos en el Finalización 2019 (1E 1D), algo que le ocurre por tercera ocasión en el torneo; las dos veces previas ganó el tercer juego.

o Atlético Nacional es el único equipo que dominó la posesión de balón en cada uno de sus partidos en el Finalización 2019; su promedio es de 60,5% por juego.

o Maicol Balanta es el jugador de Santa Fe que ha participado en más goles en el Finalización 2019 (6 goles, 4 asistencias); ha estado involucrado en el 45,5% de las anotaciones del equipo (10/22).

ENVIGADO FC – DEPORTIVO CALI

o Envigado perdió solo uno de sus últimos 12 enfrentamientos como local ante Deportivo Cali en Liga Aguila (4V 7E); la derrota fue en junio de 2013 (1-2).

o Envigado ganó solo uno de sus últimos seis partidos como local en el Finalización 2019 (1V 3E 2D); la victoria fue contra Jaguares (2-0).

o Los últimos cuatro partidos de Deportivo Cali como visitante en el Finalización se definieron por tres goles; ganó dos (4-1 vs. Cúcuta y Rionegro) y perdió dos (2-5 vs. Tolima y 0-3 v. Junior).

o Yeison Guzmán participó en cinco de los últimos nueve goles de Envigado en el Finalización 2019: anotó tres y asistió dos.

o Juan Ignacio Dinenno anotó ante 15 de los 19 equipos que enfrentó en Primera A; sin embargo, Envigado es uno de los equipos que aún no han sufrido goles del argentino

(un enfrentamiento).

ONCE CALDAS – UNIÓN MAGDALENA

o Unión Magdalena venció a Once Caldas en solo tres de sus 11 enfrentamientos en los torneos cortos (desde 2002); uno fue en el duelo más reciente, 1-0 como local, en mayo.

o Once Caldas anotó en sus últimos ocho partidos en el Finalización 2019 (13 goles), siendo su mayor racha en Primera A desde septiembre de 2015 (8 partidos – 12 goles).

o Unión Magdalena acumula 12 partidos sin victorias como visitante en Primera A, con 11 derrotas; siete fueron por más de un gol.

o Unión Magdalena es el equipo que ha recibido más tarjetas amarillas (70) en el Finalización 2019; recibió al menos dos en cada partido del torneo, algo que comparte solamente con Cúcuta.

o Marcelino Carreazo participó en cuatro de los últimos siete goles de Once Caldas en el Finalización 2019 (3 goles, 1 asistencia); anotó los últimos dos tantos de su equipo en este torneo.

ATLÉTICO BUCARAMANGA – LA EQUIDAD

o La Equidad perdió solo dos de sus 11 duelos contra Atlético Bucaramanga en los torneos cortos de Liga Aguila (6V 3E 2D desde 2002); las derrotas fueron como visitante, 0-1 en mayo de 2017 y 1-2 en mayo de 2016.

o Atlético Bucaramanga ganó sus últimos tres partidos en el Finalización 2019, racha que no tenía en Primera A desde octubre de 2018 (7V).

o La Equidad no anotó en sus últimos tres partidos como visitante en el Finalización 2019 (2E 1D), racha que no tenía en Primera A desde febrero de 2015 (3D).

o De los últimos seis goles que se marcaron en el minuto 90+ en el Finalización 2019, tres fueron de Atlético Bucaramanga y los tres le sirvieron para ganar el partido: uno contra Huila (2-1) y dos frente a Unión Magdalena (2-1).

o Entre Carlos Peralta y Matías Mier anotaron ocho de los 17 goles de La Equidad en el Finalización 2019; cada uno convirtió cuatro.

JAGUARES FC – ATLÉTICO HUILA

o Jaguares perdió solo uno de sus ocho duelos contra Atlético Huila en Liga Aguila (3V 5E); fue el primero (1-2 en febrero de 2015), desde ahí logró tres victorias y cinco empates.

o Jaguares perdió y no anotó en sus últimos cuatro partidos en el Finalización 2019, algo que le ocurre por primera vez en sus 201 juegos en Primera A.

o Atlético Huila ganó solo dos de sus 19 partidos en Primera A durante 2019 (2V 10E 7D); la victoria más reciente fue como visitante, 1-0 ante América en octubre.

o En su racha actual de cuatro derrotas consecutivas sin convertir, Jaguares tuvo sus dos peores registros de remates intentados en el Finalización 2019: 4 vs. Envigado y 5 vs. La Equidad.

o Bayron Garcés es el jugador de Atlético Huila con más goles (4), asistencias (3), remates intentados (33) y chances creadas (32) en el Finalización 2019.