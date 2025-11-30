Interceptado en el José María Córdova: detienen a pasajero con circular azul de Interpol

Resumen: La Policía capturó en el aeropuerto José María Córdova a un hombre buscado por Interpol por un caso de extorsión. El procedimiento, realizado en las zonas externas del terminal, permitió ponerlo a disposición de la Fiscalía 268 DECOC, como parte de los controles de seguridad reforzados durante las festividades.

Un pasajero que se encontraba bajo búsqueda internacional por Interpol fue capturado este fin de semana en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, durante un operativo de control rutinario en las zonas externas del terminal aéreo.

Las autoridades informaron que el hombre, proveniente de Cali, tenía activa una Circular Azul emitida por Interpol por su presunta participación en delitos de extorsión. Durante la revisión de documentos y antecedentes realizada por el personal policial del cuadrante uno, el procedimiento arrojó resultado positivo y permitió confirmar su identidad.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de Policía Antioquia, explicó que la captura se formalizó de inmediato y que el hombre quedó a disposición de la Fiscalía 268 DECOC, entidad encargada de continuar con el proceso judicial. “Esto demuestra cómo los controles en puntos de alta movilidad permiten ubicar a personas con requerimientos internacionales que intentan desplazarse por el país”, indicó el oficial.

El operativo hace parte de la estrategia institucional “90 días Actuando por Antioquia”, la cual busca fortalecer la seguridad en lugares estratégicos de tránsito, como aeropuertos y terminales de transporte, especialmente durante las festividades, cuando el flujo de viajeros aumenta significativamente.

Con esta acción, la Policía y las autoridades judiciales reiteran su compromiso de mantener un seguimiento constante sobre personas buscadas por la justicia, evitando que puedan eludir la ley mediante desplazamientos por el país.