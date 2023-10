Inter Miami, goleado y tocado sin Messi; Cincinnati levanta el ‘Supporters’s Shield’

in

Chicago (EE.UU.), 4 oct (EFE).- El Inter Miami, sin Leo Messi por cuarto partido consecutivo, fue goleado 1-4 este miércoles en el campo del Chicago Fire y está al borde de quedar fuera de los 'playoffs' de la MLS, en una jornada en la que Cincinnati recibió el 'Supporters's Shield' al mejor club de la temporada regular.

Sin Messi ni Jordi Alba, el equipo de Martino se derritió en Chicago y, ante 62.124 espectadores, todo un récord para el Fire, sucumbió ante unos dobletes de los suizos Maren Haile Selassie y Xherdan Shaqiri.

El Inter Miami está ahora a cinco puntos de los puestos de 'playoffs' a falta de tres jornadas para el final. El equipo de Martino tiene un partido menos que el New York City y el Montreal, pero sus opciones de remontada se redujeron notablemente en Chicago, donde el Fire desnudó sus límites defensivos y goleó con dobletes de los suizos Maren Haile Selassie y de Xherdan Shaqiri.

El calendario de Miami prevé un duelo como local contra el Cincinnati, el mejor equipo de la MLS y ya ganador del 'Supporters' Shield', y un doble cruce con el Charlotte, un equipo que también pelea por una plaza en la postemporada. Una de las dos citas se disputará durante la fecha FIFA, en la que el Inter Miami perderá a doce jugadores, incluido, con toda probabilidad, Messi.

"Las chances en las que la situación dependía de nosotros se terminaron esta noche. Ahora las chances mínimamente existen, pero ya no dependemos totalmente de nosotros", admitió Martino en la rueda de prensa posterior al partido en el Soldier Field.

"Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo", agregó.

Y es que fue una jornada de resultados muy negativos para las ambiciones del Inter Miami. Los New York Red Bulls dieron la sorpresa a imponerse por 2-1 en el campo de Cincinnati, el mejor equipo de la temporada.

Franuel Amaya y el brasileño Elias Manoel anotaron los goles decisivos para los neoyorquinos, que suman 37 puntos, cuatro más que Miami, con un partido más. Ellos también aspiran a alcanzar la postemporada.

A pesar de la derrota, en Cincinnati fue una noche de fiesta, pues el club recibió el 'escudo' de mejor equipo de la temporada. Con protagonistas como el argentino Luciano Acosta, uno de los más activos en las celebraciones, el Cincinnati apunta al que sería el primer título de su historia en los 'playoffs' de la MLS.

En este momento, el Fire y el Montreal, que rescató un empate 1-1 en el 96 ante el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera, disputarían el 'play-in'.

Entre los demás encuentros, el Philadelphia Union ganó por 3-2 al Atlanta United con gol incluido de argentino Julián Carranza. Se llevó el cruce particular con su compatriota Thiago Almada, que anotó un gol para Atlanta, sin premio.

En el Oeste, el Austin ganó 3-0 al DC United, con gol incluido del argentino Sebastián Driussi, y relanzó sus ambiciones de alcanzar la postemporada.

Los texanos están a tres puntos del Dallas, novenos, que ocupan la última plaza que da acceso a los 'playoffs'.

Siempre en Texas, el partido entre el Dallas de los españoles Nico Estévez y Asier Illarramendi, no pudo disputar su partido contra el colista Colorado Rapids por el mal tiempo en la zona.

El partido se disputará en una fecha por confirmarse, informó el Dallas.

Por: EFE