Inter de Bogotá hizo la tarea: se verá la cara con Nacional ¿será que aterriza Deadpool?

Resumen: Si miramos el historial del actor canadiense, la respuesta apunta a un rotundo sí. Reynolds ya demostró con el Wrexham en Gales que él no es un "dueño de escritorio"

Minuto30.com .- El Internacional de Bogotá, la renovada y glamurosa versión de La Equidad, ha hecho la tarea: se metió en el selecto grupo de los ocho y disputará los playoffs de la Liga BetPlay. Pero más allá de lo deportivo, hay una pregunta que está volviendo locos a los hinchas y a las redes sociales: ¿Será que veremos a Ryan Reynolds, famoso por su personaje Deadpool, en las tribunas de Colombia?

Desde que la superestrella de Hollywood adquirió el equipo a principios de este 2026 junto al grupo inversor Tylis-Porter, le cambió la cara al club. Los colores blanco, negro y dorado le dieron un toque de alfombra roja a nuestra liga, pero ahora que el equipo está en las instancias definitivas, la presión mediática exige la presencia del gran jefe.

La pregunta del millón: ¿Viene o no viene?

Si miramos el historial del actor canadiense, la respuesta apunta a un rotundo sí. Reynolds ya demostró con el Wrexham en Gales que él no es un “dueño de escritorio”. Al actor le gusta untarse de barro, sufrir en la tribuna, tomarse fotos con la hinchada y vivir el folclor local. ¿Por qué el Fútbol Profesional Colombiano sería la excepción? Los playoffs son la excusa perfecta, el guion ideal de Hollywood para que la estrella aterrice en nuestro país.

Los escenarios que romperían el internet

Ver a uno de los actores más taquilleros del mundo metido de lleno en el folclor del FPC sería una campaña de marketing brutal. La expectativa nos plantea dos escenarios que serían una auténtica película de comedia y acción:

Comiendo empanada en el Estadio de Techo: Imagínense a la estrella de Los Ángeles llegando a la localidad de Kennedy. Acomodarse en la tribuna aguantando el chiflón bogotano de las 4:00 p.m., pidiendo un tinto para el frío y sufriendo los 90 minutos de su equipo. ¡Sería un choque cultural fascinante y un hito para el torneo!

El hervidero del Atanasio Girardot: Los cruces del sorteo pusieron al Internacional de Bogotá frente a frente con el líder Atlético Nacional, por lo que el morbo es absoluto. Un partido de alta tensión en Medellín, con Ryan Reynolds en un palco rodeado del ambiente ensordecedor de la hinchada verdolaga. Esa imagen le daría la vuelta al mundo entero en cuestión de minutos.

La Liga BetPlay cambió sus reglas, eliminó el punto invisible y armó unos playoffs de infarto, pero el verdadero picante de estas finales no está solo en la cancha, sino en la tribuna. Las directivas, los hinchas y hasta los vendedores del estadio ya tienen todo listo. ¡Solo faltas tú, Ryan!