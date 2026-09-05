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    Intentó matar a sus tres hijos tras una pelea con el padrastro: a la cárcel la mandó un juez en Ciénaga

    Uno de los niños logró soltarse y le pidió ayuda a un vecino, quien auxilió a sus hermanos

    Publicado por: SoloDuque

    Adolescente se presentó ante la Policía y sería responsable de la muerte de su padrastro en Bello
    Foto de archivo.
    Intentó matar a sus tres hijos tras una pelea con el padrastro: a la cárcel la mandó un juez en Ciénaga

    Resumen: La Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra la mujer. Los menores de edad se encuentran bajo la custodia del padre y abuela.

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    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer, señalada de atentar contra la vida de sus tres hijos, menores de edad, en Ciénaga (Magdalena).

    Una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa agravado. La procesada no aceptó el cargo.

    Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio, después de sostener una discusión con su compañero sentimental, padrastro de las víctimas. Se evidenció que esta mujer, al parecer, ató una cuerda a una viga del techo de su vivienda y colgó del cuello a los menores de edad.

    Uno de los niños logró soltarse y le pidió ayuda a un vecino, quien auxilió a sus hermanos. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde recibieron la atención medica requerida.

    La Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra la mujer. Los menores de edad se encuentran bajo la custodia del padre y abuela.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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