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Resumen: Tras brindar los primeros auxilios al herido, la Policía logró interceptar y capturar a los dos sujetos señalados de cometer el ataque.

Intento de homicidio en el Parque Berrío: capturan a dos sujetos tras apuñalar de gravedad a un ciudadano en una riña

Minuto30.com .- En la madrugada de este lunes 21 de septiembre, un grave hecho de intolerancia alteró el orden en pleno centro de Medellín, dejando a un hombre luchando por su vida y a dos presuntos agresores en poder de las autoridades.

La agresión se registró hacia las 3:40 a. m., cuando uniformados se desplazaron a la carrera 50 con calle 50, barrio La Candelaria, sector Parque Berrío, para atender el reporte de una riña múltiple. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima tendida en la vía pública con una profunda herida en el pecho provocada por un arma cortopunzante.

El afectado es un hombre que aún no ha sido identificado, de aproximadamente 40 a 45 años de edad. Debido a la severidad de la lesión, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en el norte de la ciudad, donde permanece bajo estricta observación médica.

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Tras brindar los primeros auxilios al herido, la Policía logró interceptar y capturar a los dos sujetos señalados de cometer el ataque.

Durante el operativo, las autoridades lograron recuperar el arma presuntamente utilizada para el crimen: un cuchillo de hoja metálica puntiaguda con empuñadura de madera color café.