Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Intento de homicidio en el Parque Berrío: capturan a dos sujetos tras apuñalar de gravedad a un ciudadano en una riña

    El afectado es un hombre que aún no ha sido identificado, de aproximadamente 40 a 45 años de edad

    Publicado por: SoloDuque

    cuchillo arma blanca punalada 1
    Foto: Archivo
    Intento de homicidio en el Parque Berrío: capturan a dos sujetos tras apuñalar de gravedad a un ciudadano en una riña

    Resumen: Tras brindar los primeros auxilios al herido, la Policía logró interceptar y capturar a los dos sujetos señalados de cometer el ataque.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- En la madrugada de este lunes 21 de septiembre, un grave hecho de intolerancia alteró el orden en pleno centro de Medellín, dejando a un hombre luchando por su vida y a dos presuntos agresores en poder de las autoridades.

    La agresión se registró hacia las 3:40 a. m., cuando uniformados se desplazaron a la carrera 50 con calle 50, barrio La Candelaria, sector Parque Berrío, para atender el reporte de una riña múltiple. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima tendida en la vía pública con una profunda herida en el pecho provocada por un arma cortopunzante.

    El afectado es un hombre que aún no ha sido identificado, de aproximadamente 40 a 45 años de edad. Debido a la severidad de la lesión, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en el norte de la ciudad, donde permanece bajo estricta observación médica.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Tras brindar los primeros auxilios al herido, la Policía logró interceptar y capturar a los dos sujetos señalados de cometer el ataque.

    Durante el operativo, las autoridades lograron recuperar el arma presuntamente utilizada para el crimen: un cuchillo de hoja metálica puntiaguda con empuñadura de madera color café.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.