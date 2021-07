¡Terrible! Intendente de la Policía fue denunciado por abusar sexualmente de dos auxiliares

Un intendente de la Policía Nacional adscrito al Comando Especial de Soacha, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto abuso sexual a dos mujeres auxiliares de la institución.

Las denuncias ya fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación y el caso es de pleno conocimiento por parte de la Policía.

Según informó la Policía Nacional por medio de un comunicado a la opinión pública, el intendente de la Policía acusado por este hechos ya fue separado de su cargo, mientras se adelantan las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.

Las denuncias contra el intendente de la Policía

El medio La FM habló con la madre de una de las víctimas quien fue identificada como “Lina” y la mujer entregó bastantes detalles de cómo se habrían presentado estos terribles casos.

Según detalló la madre de “Lina” para el medio ya citado el intendente acosó en varias ocasiones a la joven con comentarios soeces y la presionó para accederla sexualmente .

La madre de ‘Lina’ asegura que en una ocasión el intendente de la Policía engañó a su hija y a otra joven auxiliar y se las llevó para un hotel: «Resulta que un día él les dijo a ellas que sí se iban a tomar algo, ellas no vieron nada malo, pero después él les dijo que todo estaba cerrado y que entonces se tomarían algo en un hotel y él se llevó a otro muchacho, un auxiliar. Finalmente en el hotel no pasó nada y él se fue bravo porque ellas no le habían querido cumplir», manifestó la madre de la joven.

Las auxiliares se habrían negado a tener relaciones sexuales con el intendente de la Policía y esto habría desatado un terrible acoso laboral: «…Él empezó a doblarlas, a hacerles mala cara, a dejarlas de últimas y les decía que era porque ellas no habían querido cumplir, pero que si ellas accedían les daba lo que pidieran y lo que quisieran, un permiso o cualquier cosa», denunció la madre de la joven para la FM.

«Las tenía presionadísimas, las dejaba hasta las 4:00 ó 5:00 de la tarde, o de pronto les decía que de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y volvían a las 10:00 de la noche hasta las seis de la mañana. Y Lina* me decía que casi siempre que ella le tocaba de noche, él estaba ahí con ella», dijo la madre de la joven.

Según la denuncia, un día “Lina” se acercó al intendente de la Policía para solicitarle un permiso para salir a las 9 p.m y en ese momento él la habría abusado sexualmente en uno de los baños.

«Ella dice que él la agarró de la mano y la jaló para el baño, allá se encerró (…) Después ella se puso a llorar, además le dieron ganas de vomitar, y él le decía que no porque iba a llorar luego, luego le dijo grotescamente retírese, váyase», aseguró la madre de Lina.

La madre de “Lina” también asegura que la Policía no reconoció el caso como violencia sexual sino como un caso de acoso laboral, pues el hombre habría obligado a la víctima realizarle sexo oral y por este motivo no habrían resultados de Medicina Legal que constaten un acceso carnal violento.

«… Mi hija psicológicamente está muy mal, ellos (la Policía) le decían que por qué la otra niña sí lloraba y ella no, y quedó como un acoso porque no hay algo médico que diga sí le pasó esto, pero no, eso fue una violación», agregó.

La madre de Lina también aseguró que recibió presiones de la Policía para no hablar sobre el tema ante los medios de comunicación.

26-07-2021 COMUNICADO DE PRESA – CASO AUXILIARES SOACHA_0

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: ¡Qué respondan, por bestias! Dos hombres fueron procesados por atacar vilmente a perritos

Sigue el operativo en la circunvalar, donde hace poco se escuchó una fuerte explosión. https://t.co/QgrWiBG4HJ — Minuto30.com (@minuto30com) July 27, 2021