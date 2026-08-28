Resumen: La inteligencia militar venía siguiéndole el rastro a 'Danilo' desde hace varios meses. El delincuente acumulaba una trayectoria de aproximadamente seis años al interior de la organización armada

¡Inteligencia lo seguía hace meses! Presidente De La Espriella anuncia la captura de alias «Danilo», cabecilla del Clan del Golfo en Sucre

Minuto30.com .- La ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras del crimen organizado dejó un nuevo y contundente resultado en la región Caribe. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó a través de sus canales oficiales la captura de Yonnier de Jesús Tuberquia David, conocido en el mundo criminal bajo los alias de ‘Danilo’ o ‘Charly’.

Este hombre es señalado por las autoridades como el cabecilla principal de la subestructura ‘Manuel José Gaitán’, facción perteneciente al autodenominado Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia).

Combate armado en zona rural

El operativo que culminó con la caída de ‘Danilo’ fue ejecutado por un cuerpo élite de Comandos Navales. Según detalló el jefe de Estado, los uniformados lograron infiltrar la zona de injerencia del cabecilla y entraron en combate directo con su anillo de seguridad en el sector de Caño Grande, jurisdicción del corregimiento de Santiago Apóstol (San Benito Abad).

A pesar del intercambio de disparos, la operación fue calificada como un éxito táctico, ya que no se registraron uniformados heridos. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron al criminal una pistola marca Glock, dos proveedores con munición y un equipo de comunicaciones con el que coordinaba los movimientos de la estructura.

Un extenso prontuario de terror y sangre

La inteligencia militar venía siguiéndole el rastro a ‘Danilo’ desde hace varios meses. El delincuente acumulaba una trayectoria de aproximadamente seis años al interior de la organización armada y, desde 2025, había asumido el control total como cabecilla de esta subestructura, concentrando su accionar en las zonas rurales de los municipios sucreños de Sampués, El Roble y San Benito Abad.

Sin embargo, el crimen de mayor peso que reposa en su expediente ocurrió en enero de 2024. Las autoridades lo señalan de haber participado activamente en la acción terrorista perpetrada en Pinillos (Bolívar), ataque que cobró la vida del infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth. Además, se le acusa de liderar confrontaciones armadas que derivaron en el desplazamiento masivo de la población civil y en el constreñimiento de las comunidades locales.

«Seguimos pasando a la ofensiva»

Tras confirmar el éxito del operativo, el presidente De La Espriella envió un contundente mensaje a los altos mandos de las organizaciones armadas ilegales y honró la memoria de los uniformados caídos en cumplimiento de su deber.

«Seguimos pasando a la ofensiva. A los cabecillas del crimen los vamos a perseguir hasta encontrarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Y quienes asesinan a nuestros policías y soldados deben tenerlo claro: el Estado no olvida a sus héroes y no descansará hasta que los responsables respondan ante la justicia», sentenció el mandatario.

La captura de alias ‘Danilo’ representa un golpe directo a la línea de mando, control territorial y finanzas del Clan del Golfo en la sabana sucreña. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por los delitos de homicidio, terrorismo, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.