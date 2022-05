[VIDEO] Los insultos que recibió Alejandra Azcárate por avioneta cargada de coca

Ha pasado un año desde el duro episodio que atravesó Alejandra Azcarate luego del muy sonado caso de la ‘narcoavioneta’, que fue incautada con un cargamento de más de 446 kilos de cocaína saliera a la luz, y el nombre de su figuraba como uno de los dueños de dicha aeronave.

Aunque hace unos meses fueron entrevistados en el noticiero del Canal RCN, donde dieron su versión de los hechos, ahora una continuación de este relato se vio en la más reciente emisión del programa ‘Los Informantes’. Dentro de los nuevos hechos que se conocieron por parte de los involucrados, hubo uno que llamó la atención y fue la cantidad de críticas y ofensas que cayeron en contra de La Azcárate, quien ‘pisó los sótanos del infierno’ por lo que debía leer a diario en las noticias y redes.

También le puede interesar…

Lo buscan por el sector de El Diamante https://t.co/4VuESPhZzb — Minuto30.com (@minuto30com) May 16, 2022

«De periquera no me bajaban, me decían cocalera, criminal, delincuente, de todo. En redes no pararon de sacarme memes, hubo gente que me recriminó burlarme de otros, me decían ahora le toca a usted, pero yo nunca lo hice a título personal, para mí fue muy duro», contó Alejandra en esta entrevista.

La pareja relató que no están juntos ahora, ya que su matrimonio se vio afectado por todo lo rodeó este incidente. La relación se detuvo por las múltiples discusiones, las cuales llegaron a acumularse a ‘más de 120’, en el periodo de los 4 meses. Ya con la inocencia de su esposo demostrada, ambos han querido reorganizar su vida, pero les ha costado reparar lo que este desastre mediático les causó.

"Mi vida se vino abajo en su totalidad, fue un derrumbe absoluto en 24 horas, vi muy claramente como se vinieron abajo casi 20 años de construcción de mi trabajo, de rigor, de disciplina": Alejandra Azcárate. En #LosInformantes #LaAzcárateSeLevanta 👉 https://t.co/xsxmbaHPr7 📺 pic.twitter.com/s5xZcFOZvI — Los Informantes (@InformantesTV) May 16, 2022

Alejandra Azcarate contó su experiencia.

Alejandra Azcárate también comentó que gracias a esto toda su carrera pública se cayó, y de las siete marcas que la tenían como su figura publicitaria, solo dos se quedaron con su trabajo, mientras que el restó decidió dar por terminados los contratos que tenían. Una situación que la desestabilizó por completo, donde todo el producto de su esfuerzo se vino abajo.

Para leer más noticias, clic aquí.