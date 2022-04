¡Demasiado indignante! Llegaron a un barrio en Medellín a recoger la basura y terminaron insultados

in

Ha causado indignación la grabación realizada por los mismos colaboradores de Emvarias en el que denuncian el maltrato verbal que recibían de un hombre cuando realizaban sus labores de recolección de residuos.

Los trabajadores solo pedían espacio para que el carro recolector pasara

El hecho se registró en un calle de Belén San Bernardo, en Medellín; en el video se puede ver como un sujeto desde un balcón le alega a los trabajadores mientras uno de ellos dice, «este señor nos está mal vea, aquí no hay cómo recoger la basura porque hay carros, no hay cómo entrar y nos está tratando mal, la gente es testigo que lunes, jueves no nos dan paso y este señor nos bravea, hasta nos amenaza».

El hecho se habría dado porque los trabajadores habrían solicitado el favor de mover los carros que estaban mal parqueados para que el vehículo recolector pasara con facilidad por el lugar, pero se encontraron con la agresiva respuesta.

Ante esta situación que aseguran en constante en este sector se pronunció, en las redes sociales, dijeron, «el mal parqueo de vehículos impide la normalidad de nuestra operación. Invitamos a la ciudadanía a contribuir para que el servicio de recolección de residuos se pueda prestar de la mejor manera».

¡Parquea bien tu vehículo! ❌🛻🚙 ¿Sabías que esta mala conducta retrasa nuestra operación e incluso la impide? pic.twitter.com/Bd6vjAWA0b — Emvarias Grupo EPM (@Emvarias) April 25, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.