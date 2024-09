Instalación de la Conferencia Final del Proyecto TETRIS: Un Paso Hacia el Futuro de la Transferencia de Conocimiento en América Latina

El dia de hoy en el ITM de Boston, sede Fraternidad, se lleva la primera jornada de la conferencia final del proyecto TETRIS – Technology Transfer Innovation Schemes in Latin America, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Erasmus+ “Capacity Building in the Field of Higher Education”. En este evento, se presentarán los resultados del proyecto y se realizarán tres paneles de discusión enfocados en la importancia de la transferencia de conocimiento para el desarrollo económico y social, así como el papel de la cooperación internacional en este ámbito.

El proyecto TETRIS, que inició el 15 de enero de 2021, ha contado con la participación de 15 instituciones, incluyendo universidades de cinco países latinoamericanos: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia, así como cuatro instituciones europeas líderes en innovación. Entre las instituciones colombianas participantes destacan el ITM y la Universidad de Medellín, que han fortalecido sus capacidades en gestión de la transferencia tecnológica y del conocimiento generado en sus procesos de investigación.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este proyecto ha permitido mejorar la gestión de propiedad intelectual, incrementar los emprendimientos de base tecnológica y definir rutas para la creación de Spin-offs universitarias.

Durante la conferencia, se firmará un memorando de entendimiento (MOU) para conformar una red de cooperación internacional que fomentará la transferencia de conocimiento y la innovación en las instituciones de educación superior (IES). Este acuerdo establecerá un marco de colaboración que permitirá a las IES de los nueve países participantes continuar desarrollando y multiplicando las buenas prácticas y aprendizajes adquiridos, fortaleciendo así el vínculo entre Universidad-Empresa-Estado y proyectando la innovación generada en las IES públicas adscritas al Distrito de Medellín.