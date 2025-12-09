Menú Últimas noticias
    Indignación en Soacha: Denuncian a inspector de Policía por presunta agresión sexual contra vigilante

    Denuncia una presunta agresión sexual de un inspector de Policía contra una vigilante en Soacha. Otras mujeres respaldan su testimonio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Video evidencia la presunta agresión sexual de un inspector de Policía contra una vigilante en Soacha. La joven denunció y otras mujeres respaldan su testimonio.

    a grabación, hecha por la propia víctima, muestra el momento en que un inspector de Policía presuntamente comete agresión sexual contra una joven vigilante en plena jornada laboral.

    La denunciante, identificada como Selena, de 23 años, decidió exponer públicamente lo que vivía desde hace meses para evitar que más mujeres siguieran siendo vulneradas.

    Según relató la joven a Noticias Caracol, el funcionario, identificado como José Arturo, llegó hasta su puesto de trabajo en la Inspección Sexta Municipal de Policía y comenzó a lanzarle comentarios obscenos mientras intentaba tocarla.

    En el video se observa al hombre usando gorra oscura, gafas negras y una chaqueta café mientras se aproxima a la vigilante, la llama “mamacita” y le acaricia el rostro pese a que ella repite insistentemente que no la toque.

    La situación escaló rápidamente: el inspector llegó a manosearla y a tocar sus senos, mientras insistía en comentarios como “mamacita rica”, “me la voy a robar” y otras frases. Incluso, en un momento, le tomó la mano y la llevó a la fuerza hacia sus partes íntimas.

    Selena asegura que este comportamiento no era un hecho aislado. Desde enero, cuando empezó a trabajar en el lugar, el hombre la acosaba con insinuaciones y frases insistentes como “usted tiene que ser mía”.

    Otras mujeres que tuvieron contacto con el funcionario confirmaron que también habrían sido víctimas de comportamiento similar y decidieron respaldar la denuncia.

    Mientras avanza la investigación, colectivos y autoridades reiteraron el llamado a no guardar silencio frente a cualquier forma de violencia basada en género y recordaron las líneas de atención disponibles: la 155 a nivel nacional y la Línea Púrpura en Bogotá.

