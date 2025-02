¡Insólito! Abucheó a Taylor Swift en el Super Bowl y se le acabó el matrimonio

Minuto30.com .- Una inusual historia se ha vuelto viral en las redes sociales, cuando Louisa Melcher, una tiktoker estadounidense, reveló que había decidido pedirle el divorcio a su esposo tras verlo abuchear a Taylor Swift durante el Super Bowl. La tiktoker compartió un video en su cuenta de TikTok, donde explicó que tanto ella como su esposo eran grandes fanáticos de la cantante, incluso compartían su música en momentos especiales.

Melcher detalló que «Girl at Home» era la canción favorita de su esposo, lo que hacía aún más inesperado y doloroso para ella ver que, en compañía de sus amigos, él se unió a los abucheos hacia Swift durante su actuación en el evento deportivo.

En el video que compartió, Louisa expresó que para ella este gesto fue una grave falta a lo que representaba su relación, y que, en consecuencia, no podía seguir adelante con alguien que mostraba ese tipo de actitud hacia una artista que ambos admiraban. «Voy a divorciarme de mi marido por abuchear a Taylor Swift en el Super Bowl. Creo que él aún no me cree», dijo en el clip, generando una lluvia de reacciones en las redes.

El video se volvió rápidamente viral, con muchos usuarios sorprendidos por la decisión, pero también entendiendo la importancia que la cantante tiene para Louisa. Aunque la historia parece un tanto inusual, para Melcher, la situación fue lo suficientemente significativa como para tomar una medida tan drástica en su relación.

This guy is dodging a NUKE pic.twitter.com/6SixtSuLoG — internet hall of fame (@InternetH0F) February 20, 2025

