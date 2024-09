INS descarta casos de Oropouche en Barranquilla

Resumen: ¡Atención Barranquilla! El virus Oropouche no está circulando: Lo que debes saber Aclarando rumores: En redes sociales circula información sobre la presencia del virus Oropouche en Barranquilla. El 7 de junio de 2024, el Instituto Nacional de Salud (INS) desmintió estos rumores. ¿Qué sabemos? El virus Oropouche no es nuevo en Colombia. Se encuentra principalmente en zonas selváticas o boscosas, como el Amazonas. En Barranquilla y su área metropolitana no se han reportado casos de Oropouche. ¿Cómo se transmite? El virus Oropouche se transmite por la picadura de mosquitos culicoides. ¿Es grave?