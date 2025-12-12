El ambiente de la final del fútbol colombiano se calentó aún más este miércoles 11 de diciembre, cuando funcionarios del Ministerio del Trabajo realizaron una sorpresiva inspección general en la sede administrativa del club Deportes Tolima.

La visita se llevó a cabo a pocas horas de que el equipo ‘Pijao’ disputara el primer partido de la gran final de la liga contra el Junior de Barranquilla.

La inspección fue una respuesta directa a las denuncias presentadas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), el sindicato de los jugadores.

ACOLFUTPRO manifestó su satisfacción con la acción de la cartera de trabajo, destacando el compromiso del ministro Antonio Sanguino y la viceministra Sandra Milena Muñoz con el cumplimiento de la Ley Laboral, incluso en el ámbito del fútbol profesional.

¿Inoportunos? Mintrabajo realiza inspección al Deportes Tolima horas antes del partido contra Junior

La agremiación ha denunciado que el Deportes Tolima ha incurrido en una vulneración sistemática de derechos fundamentales de los futbolistas.

Según la agremiación, el club presuntamente ha impedido la realización de reuniones gremiales dentro de sus instalaciones.

El equipo, denunció ACOLFUTPRO, se habría negado a realizar las deducciones autorizadas por sus afiliados para el pago de sus cuotas sindicales, incumpliendo lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo.

El ‘sindicato’ subrayó que es “inaceptable” que se nieguen estos derechos a los futbolistas, quienes con su desempeño han llevado al club a disputar la final de la liga.

La noticia de la inspección puso el foco en la situación laboral de los futbolistas justo en el momento de mayor tensión deportiva, subrayando que la ley debe cumplirse para los protagonistas de la cancha.

