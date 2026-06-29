Más una cuadra de escombros, fueron dejados en una acera de Castilla. Captura de video

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Resumen: Tras confirmar las sanciones, Gutiérrez fue enfático en advertir que no se permitirá que las personas ensucien a Medellín sin asumir las consecuencias.

«Aquí la ley se respeta»: Inmovilizan camión y sancionan a responsables de arrojar «más de una cuadra» escombros en Castilla

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la rápida ubicación y sanción de los responsables de un grave caso de contaminación en el espacio público en el noroccidente de la ciudad, enviando un mensaje de cero tolerancia frente a este tipo de infracciones.

La denuncia inicial

La situación se dio a conocer luego de que la comunidad del barrio Alfonso López (Comuna 5 – Castilla) denunciara con indignación que un camión había descargado una cantidad abismal de costales llenos de escombros en plena vía pública.

Ante el hecho, el mandatario local expresó su rechazo calificándolo como un «acto de irresponsabilidad» y anunció el inicio de la búsqueda de los implicados.

Rápida respuesta y sanciones

En menos de dos horas tras la denuncia pública, las autoridades lograron dar con el paradero del camión. Este resultado fue posible gracias al seguimiento articulado a través de las cámaras del sistema 123 y la reacción inmediata de la Policía y los agentes de tránsito.

El operativo dejó las siguientes consecuencias para los responsables:

Tres medidas correctivas por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801).

Dos comparendos de tránsito.

Inmovilización inmediata del vehículo de carga implicado.

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El mensaje de la Alcaldía3>

Tras confirmar las sanciones, Gutiérrez fue enfático en advertir que no se permitirá que las personas ensucien a Medellín sin asumir las consecuencias.

«El que atenta contra el espacio público responde por sus actos. Vamos a seguir usando la tecnología y toda la capacidad institucional para identificar y sancionar a quienes creen que pueden actuar como si nada» concluyó el alcalde.

Video de la denuncia: más de una cuadra de escombros en castilla