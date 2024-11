Con victoria colombiana, inició el cuadro final de la Copa Mundial de Béisbol Sub -15

El estadio “Edgar Rentería” de Barranquilla fue testigo de la remontada colombiana de 2-6 frente a México.

Así, con el pie derecho, inició la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol Sub – 15 en la noche de este jueves 22 de agosto.

Sin duda alguna, el duelo entre Colombia y México estuvo lleno de emociones. Adrián Niño conectó un triple de dos carreras a lo profundo del jardín derecho.

Con ello logró remontar dos carreras, con dos “outs” colgados en la quinta entrada para romper el empate con el 4-2.

Por su parte, Javier Ramos se llevó el triunfo con un destacado relevo de 3.0 episodios, dejando el resultado 6-2 a favor de los nuestros.

La defensa mexicana sufrió mucho en defensa, pues cometió cinco errores y permitió seis carreras sucias en el juego.

Además, nuestro país utilizó dos lanzadores en el partido, incluyendo la destacada actuación en relevo de Javier Ramos, quién permitió solo un hit y una base por bolas en tres entradas de labor.

Otros resultados en la Copa Mundial de Béisbol

Por otro lado, otros partidos que se disputaron este jueves, en la Súper Ronda, fueron: Puerto Rico vs. Nicaragua (3 – 1), China Taipéi vs. Japón (6 – 5) y Colombia vs. México (6 – 2).

De esta forma, Japón, China Taipéi y Puerto Rico lideran dicha instancia gracias a su registro de 2 victorias y 1 derrota.

Mientras que, Colombia, México y Nicaragua comparten el cuarto lugar debido al 1-2.

Es importante destacar que, gracias al resultado de China Taipéi frente a Japón, la Copa Mundial de Béisbol ya no cuenta con ningún equipo invicto.

