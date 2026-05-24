¡Más de un millón 400 mil colombianos habilitados! Inician las votaciones en el exterior para la primera vuelta

Resumen: En el exterior, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.489 mesas de votación del 25 al 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.

Desde este lunes, 25 de mayo, inician las votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030. La jornada democrática durará una semana, es decir, hasta el domingo 31 de mayo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el exterior, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.489 mesas de votación del 25 al 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.

El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’ .