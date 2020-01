Inicia el Año de la Rata de Metal en el Horóscopo Chino. Conoce las predicciones para tu animal… -Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra

Minuto30.com .- Este 25 de enero se da inicia al Año Nuevo Chino; pero no sólo eso, es el inicio del ciclo del Horóscopo de este pais oriental. Dinamismo, nuevos proyectos y suspicacia a la hora de tomar decisiones es lo que nos trae la Rata de metal.

Acá las predicciones para cada animal:

Años Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Palabra Clave: Magia

Características Claves: Fortuna, magnético, encantador, elegancia, vitalidad y capacidad para salir victorioso en cualquier situación; a veces peca de extravagante.

El carácter del dragón siempre tiene un toque exótico. Una cualidad como de otro mundo, porque es un animal mítico. Los dragones se siente atraídos por la magia y el espectáculo, en especial el teatro, está tan relacionado con la ilusión y la transformación.

Para el Dragón los años de la rata son de Éxito y Bienestar en todos los ámbitos, ya que el Dragón tiene una energía que vibra a la misma frecuencia que la Rata y existe armonía entre ellos. Son muy compatibles.

En el amor: Será un año estupendo para el Dragón. Conocerá nuevas personas que le harán sentir completo o la pareja de su vida. También tendrá la oportunidad de recuperar el tiempo perdido o retomar ese amor entrañable que dejó escapar. Para los que están en pareja, será un año de experiencias fantásticas, de re-enamorarse y sentir que son el uno para el otro.

En el trabajo: No te faltará las oportunidades de nuevos comienzos e inversiones con beneficios. En general un año muy positivo

Bienestar: Estarás en tu mejor momento ¡Disfruta de los tratamientos de belleza!

Años Serpiente (1941,1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Palabra Clave: Espiritualidad

Características Claves: Prudencia, posesividad, atracción por lo oculto y el ministerio. Encanto, elegancia innata, erotismo, sabiduría con una dosis de ingenuidad

En el amor: El año de la Rata para la Serpiente no es tan favorable en el amor. Para los solteros: puede que conozcas a alguien especial, pero si te involucras muy rápido puede que la relación no sea estable. Para los que están casados o en pareja, será estable y tranquilo. Se expresarán su amor y confianza ¡Felicidad infinita!

En el trabajo: No es un año para endeudarse o tomar créditos. A pesar que este año es mejor que el año del cerdo, hay que ser cauteloso y conservador.

Bienestar: No es un momento para dejarse llevar por lo mundano. Es más bien para encontrar nuestro centro y conectar con ese yo interno, a través de la meditación la Yoga o el Taichí.

Años Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Palabra Clave: Independencia

Características Claves: Independencia, intolerancia y egoísmo. Gran movilidad y atracción por el deporte, los viajes y las experiencias nuevas. Sociabilidad, deseo de libertad, irresponsabilidad, desapego, fogosidad y altamente extrovertido.

El caballo adora las relaciones humanas pero, como es bastante independiente y desapegado, cuesta ponerles las riendas. Es absolutamente feliz cuando se encuentra en libertad.

Para el Caballo los años de la rata no son tan benéficos. El caballo y la rata no son compatibles. Son muy diferentes y no está cómodo. Es un año complicado, será mejor mantenerse en lo conocido y no arriesgase. Tu refugio y felicidad será la familia y los viajes.

En el amor: Será un año en que los solteros tendrán oportunidades de romance, pero sino son claros a la hora de expresar sus sentimientos y lo que esperan de la pareja puede que los esfuerzos caigan en saco roto. Para los parejas ya constituidas será un año relativamente tranquilo tendrá que esforzarse por calmar su ímpetu y relajarse en la comodidad de la familia y lo establecido.

En el trabajo: Habrá altibajos si no te comprometes y esfuerzas para lograr el éxito. No es recomendable grandes inversiones, más bien el ahorro y la planificación de presupuesto te beneficiarán.

Bienestar: Como necesitarás esforzarte más; deberás cuidar de tu templo; el ejercicio moderado y alimentación sana te dará la energía que requieres.

Años Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Palabra Clave: Familiar

Características Claves: Dulzura, ensoñación, altruismo, compasión, dócil de carácter, intuición, sentido artístico y amor por la paz; pero también es caprichosa, no se satisface completamente y a veces inoportuna.

La Cabra es el signo más femenino de todos y rige las cualidades de la familia, el matrimonio y la maternidad.

En general es un año sin sobre saltos ya bastante tuviste con el año del cerdo. En especial será benévolo en el amor y el romance. Más que en el compromiso, no es un año para casarse es más para divertirse y disfrutar.

En el amor: Será un año de mayor espontaneidad, para la cabra, el año de la rata lo hace lucir más encantador que nunca y las oportunidades de romances para los solteros serán bien recibidas. Para los casados o en pareja habrá momentos de disfrute y emoción, ya que la cabra no suele ser muy espontánea. Este año vas a sorprender.

En el trabajo: En tu carrera todo fluirá sin contratiempos. Ahora, si quieres un ascenso, tendrás que esforzarte un poco más. En cuanto al dinero, puede que tengas algo de suerte, pero no dejes todo al azar. Hay que planificar y luego disfrutar.

Bienestar: Tantas sorpresas y espontaneidad te tendrán de cabeza. Lo mejor para mitigar la ansiedad es un masaje relajante y un día de Spa.

Fuente: https://www.wengo.es/tarot-videncia