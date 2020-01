Hoy inicia el Año de la Rata de Metal en el Horóscopo Chino. Conoce las predicciones para tu animal… -Rata, Búfalo, Tigre, Conejo

Minuto30.com .- Este 25 de enero se da inicia al Año Nuevo Chino; pero no sólo eso, es el inicio del ciclo del Horóscopo de este pais oriental. Dinamismo, nuevos proyectos y suspicacia a la hora de tomar decisiones es lo que nos trae la Rata de metal.

Acá las predicciones para cada animal:

Años Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La palabra clave: Comunicación. Características claves: Sociabilidad, curiosidad, ingenio, habilidad, encanto, magnetismo, interés por la economía, astucia y perspicacia.

La Rata es el líder del Zodíaco Chino, debemos olvidar el concepto occidental de la Rata, como un insulto o una vida miserable. La rata es el animal del horóscopo chino de inicio y es astuto e inteligente muy ambicioso y ahorrador.

En general el año de la rata es un buen año, sobre todo para las ratas de metal que es la más orgullosa de las ratas. Este es tu año donde despliegas todo tu encanto y te sentirás en tu mundo.

En el amor: Las ratas solteras tendrán un buen año habrá nuevos comienzos y para las que están en pareja, afianzamiento en las relaciones. Mejor entendimiento entre ellos, equilibrio y un incremento del amor.

En el trabajo: Es el mejor año para inicio de actividades productivas, ahorro, inversiones a largo plazo. Recordemos que todo lo que se inicie este año repercutirá en el ciclo de 12 años y que se verá sus frutos a futuro.

Bienestar: Será un buen año. La rata es resistente y habrá trabajo físico para lograr el equilibrio y mantener la mente despejada.

Años Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Palabra Clave: Estabilidad

Características Claves: Realista, estable, fiabilidad, orden, disciplina, contante, trabajador, poco comunicativo, emocional pero fiel a sus sentimientos, práctico y de gran resistencia física.

Las personas Búfalo son seguras y fiables, pero también bastantes testarudas. Por eso suelen irritar a los demás con su negativa a aceptar nuevas ideas o métodos. Suelen ser perfeccionistas.

Suele ser un año calmado, sereno. Recordemos que uno de los mejores amigos de la rata es el búfalo, así que un año bueno para ti Búfalo.

En el amor: Este año para ti será tranquilo y equilibrado. Mantendrás relaciones estables y duraderas ya existentes. Puede que haya matrimonios y nacimientos, pero no es aconsejable nuevos comienzos en lo romántico ya que no durarán mucho.

En el trabajo: Será un tiempo de equilibrio y ganancias en empresas establecidas y proyectos ya existentes. Recogerás los frutos de inversiones pasadas. Pero no es aconsejable invertir a corto plazo.

Bienestar: Eres una roca, pero si te estresas las articulaciones pueden sufrir. Mantén el equilibrio.

Años Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Palabra Clave: Liderazgo

Características Claves: Rey, orgullo, coraje, pasión, ímpetu, tenacidad, dominio del entorno, egocentrista, irritable y competitivo.

Las personas bajo el signo de Tigre tienen gran magnetismo y liderazgo. Son capaces de resolver asuntos difíciles. Si bien la Rata es el primer signo, no es el líder, ya que el Tigre es el primer signo del inicio de primavera.

Para el Tigre los años de la rata son benéficos en general. Obtener éxitos económicos y enfocarse demasiado en su productividad. Lo que le lleva a experimentar o emprender un camino un poco solo y aislado.

En el amor: Sera un año sin contratiempos en el amor. No para conseguir la pareja de tu vida pero sí para sociabilizar y conocer gente interesante. Si estás en pareja, evita descuidarla y mantener el equilibrio.

En el trabajo: Será un gran momento para ti y tus negocios o inversiones. Tendrás grandes ideas. Todo con prudencia y bien estudiado.

Bienestar: Aunque tengas energía casi infinita, no descuides la actividad física para evitar problemas de ansiedad y nervios.

Años Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Palabra Clave: Compasión

Características Claves: Discreción, interés artístico, amor por el hogar y la comodidad. Evasivo y no le gustan los conflictos. Adora sociabilizar. Los conejos prefieren retirarse antes de luchar o realizar un esfuerzo agotador.

Que su encanto y amabilidad no les confundan. Si el conejo se siente abrumado o agobiado saca su felino interno y ataca.

Para el Conejo los años de la rata no son tan benéficos en general, ya que el conejo es más tranquilo y cómodo y la rata lo hace dinamizar su estructura. Esto lo agobia y lo saca de su centro, pero que no es mal de morir, con acelerar un poco el ritmo, no se genera conflicto.

En el amor: Será un año con un buen entorno emocional. Posibles romances a la puerta, pero no grandes amores. Para los que están en pareja, ¿habrá matrimonio en camino? Hay fuertes posibilidades de matrimonio, al igual que de maternidad.

En el trabajo: Buenas oportunidades de trabajo. No es momento de invertir o prestar dinero, es más para planificar el futuro y el beneficio propio.

Bienestar: Estarás estable y en modo zen. ¡A tomar vitaminas que las defensas del organismo tiende a bajar! Cuida de tu sistema respiratorio.

Fuente: https://www.wengo.es/tarot-videncia