A medallista olímpica Ingrit Valencia le dieron el dinero que le habían robado para comprar su casa

Gracias a la gestión realizada por la empresa privada y el Gobierno Nacional, la medallista olímpica Ingrit Valencia podrá cumplir su sueño de tener su casa propia, luego de que fuera víctima de estafa cuando compró una vivienda en Ibagué, Tolima.

El robo del que fue víctima la deportista se registró pocos días después de su regreso al país, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras la estafa por valor de 150 millones de pesos de la que fue víctima, varias empresas privadas le devolvieron a Ingrit Valencia el dinero que le había sido robado.

La entrega de la plata se realizó con presencia de la primera dama y el ministro de Deporte.

“Todos han visto por lo que he pasado en los últimos días. Para mí es una emoción, con el tapabocas no se me ve, pero estoy emocionada y contenta”, manifestó la deportista.

Cabe recordar que la persona que realizó la estafa, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

