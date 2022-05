¿No se tiene fe? Íngrid Betancourt le propuso una unión a sus contrincantes para pasar a segunda vuelta

in

Parece que la candidata del Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, estaría comenzando a asimilar que sus posibilidades para llegar a la Casa de Nariño son prácticamente remotas, por lo que estaría buscando formar alianzas con los candidatos de Centro, para lograr pasar a una eventual segunda vuelta presidencial.

Policía Nacional asegura que desconoce la existencia de un plan criminal en contra de Gustavo Petro https://t.co/1VArh9fXfB — Minuto30.com (@minuto30com) May 3, 2022

Así lo dio a conocer durante el debate presidencial que tuvo lugar en Medellín, en la Universidad EAFIT, donde manifestó que «no todos podemos llegar a primera vuelta». «Los colombianos no quieren votar ni por ‘Fico’ ni por Petro. Esta es una realidad, entonces si la gente se acerca con una inconformidad y con una angustia porque no encuentran por quién, yo creo que si nosotros logramos unir el centro en una sola opción, que sea esa opción blindada contra la corrupción, que le dé a los colombianos la posibilidad de que hay alguien por quién votar», señaló Íngrid Betancourt.

Sin embargo, uno de los candidatos que no estuvo de acuerdo con la propuesta planteada por Íngrid Betancourt fue Sergio Fajardo, quien se vio confundido al manifestar que no sabe qué es lo que la candidata quiere, pues cuando hacía parte de la coalición Centro Esperanza, decidió renunciar.

«Yo no tengo ninguna conversación con Ingrid y he explicado todo lo que ha sido la relación con ella, desde la Coalición Centro Esperanza, que ha sido conflictiva porque se fue y con implicaciones repito. Humberto de la Calle no puede hablar de mí. Y después ella, nosotros que somos un movimiento de oposición al Gobierno actual, ella después estaba que se quería reunir con el Centro Democrático y con Álvaro Uribe», manifestó el candidato.

Para leer más noticias, haga clic Aquí