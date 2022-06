in

Luego de que la senadora Angélica Lozano anunciara que para la segunda vuelta presidencial apoyará a Gustavo Petro, la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, se pronunció al respecto, asegurando que le sorprendió esta postura.

En entrevista con Semana, Betancourt aseguró que pudo haber una razón específica para que la senadora tomara esta decisión. “Esto pudo haber sido la consecuencia del apoyo en el Concejo (de Bogotá), que los petristas le dieron para que pasara el cupo de endeudamiento de Bogotá”.

Según Íngrid Betancourt, esta decisión la tomó por sorpresa, pues Lozano fue una de las personas que mostró cercanía con el ingeniero, e incluso fue una de las primeras en hablar con él.

“La primera persona que me habló de Rodolfo Hernández fue Angélica (…). Ella estaba convencida de que Rodolfo tenía muchos chances (…). Ella veía que el centro no ‘cuajaba’ y que Rodolfo tenía la capacidad comunicativa y de generar emociones que no teníamos en el centro”, expresó la excandidata.

Cabe resaltar que Íngrid Betancourt renunció a su aspiración a la presidencia por su partido Verde Oxígeno, a unos pocos días de que se llevara a cabo la primera vuelta presidencial, para unirse a la campaña de Rodolfo Hernández, pues reconoció que individualmente no tenía opciones para llegar a la segunda vuelta, que tendrá lugar este domingo 19 de junio.

